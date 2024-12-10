https://ria.ru/20241210/rabotino-1988298120.html

Работино в Запорожской области надо отстраивать заново, заявил Балицкий

Работино в Запорожской области надо отстраивать заново, заявил Балицкий - РИА Новости, 10.12.2024

Работино в Запорожской области надо отстраивать заново, заявил Балицкий

Поселок Работино в Запорожской области, который ранее занимали ВСУ, был настолько сильно разрушен в ходе боевых действий, что его надо не восстанавливать, а... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T03:15

2024-12-10T03:15

2024-12-10T05:07

работино

запорожская область

общество

евгений балицкий

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Поселок Работино в Запорожской области, который ранее занимали ВСУ, был настолько сильно разрушен в ходе боевых действий, что его надо не восстанавливать, а отстраивать заново, сообщил РИА Новости глава Запорожской области Евгений Балицкий."Если быть честным, то там нечего восстанавливать. Там остались остовы, которые легче будет (снести - ред.). Если нам поселок нужен там будет, мы его восстановим. Но с точки зрения - построим новый. Потому что слово "восстановление" к этому населенному пункту уже не подходит", - сказал Балицкий.На уточняющий вопрос, будет ли руководство региона обсуждать этот вопрос с правительством РФ, собеседник агентства ответил утвердительно."Конечно, это будет решаться. Задача будет стоять - сделаем", - сказал он.Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.

https://ria.ru/20241209/obstrel-1988177246.html

https://ria.ru/20241110/bpla-1982940103.html

работино

запорожская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

работино, запорожская область, общество, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия