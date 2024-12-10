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Работино в Запорожской области надо отстраивать заново, заявил Балицкий - РИА Новости, 10.12.2024
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03:15 10.12.2024 (обновлено: 05:07 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/rabotino-1988298120.html
Работино в Запорожской области надо отстраивать заново, заявил Балицкий
Работино в Запорожской области надо отстраивать заново, заявил Балицкий - РИА Новости, 10.12.2024
Работино в Запорожской области надо отстраивать заново, заявил Балицкий
Поселок Работино в Запорожской области, который ранее занимали ВСУ, был настолько сильно разрушен в ходе боевых действий, что его надо не восстанавливать, а... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T03:15
2024-12-10T05:07
работино
запорожская область
общество
евгений балицкий
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Поселок Работино в Запорожской области, который ранее занимали ВСУ, был настолько сильно разрушен в ходе боевых действий, что его надо не восстанавливать, а отстраивать заново, сообщил РИА Новости глава Запорожской области Евгений Балицкий."Если быть честным, то там нечего восстанавливать. Там остались остовы, которые легче будет (снести - ред.). Если нам поселок нужен там будет, мы его восстановим. Но с точки зрения - построим новый. Потому что слово "восстановление" к этому населенному пункту уже не подходит", - сказал Балицкий.На уточняющий вопрос, будет ли руководство региона обсуждать этот вопрос с правительством РФ, собеседник агентства ответил утвердительно."Конечно, это будет решаться. Задача будет стоять - сделаем", - сказал он.Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
https://ria.ru/20241209/obstrel-1988177246.html
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работино
запорожская область
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работино, запорожская область, общество, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия
Работино, Запорожская область, Общество, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия
Работино в Запорожской области надо отстраивать заново, заявил Балицкий

Балицкий: Работино надо не восстанавливать, а отстраивать заново

© AP Photo / Andriy AndriyenkoРаботино
Работино - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Работино. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Поселок Работино в Запорожской области, который ранее занимали ВСУ, был настолько сильно разрушен в ходе боевых действий, что его надо не восстанавливать, а отстраивать заново, сообщил РИА Новости глава Запорожской области Евгений Балицкий.
"Если быть честным, то там нечего восстанавливать. Там остались остовы, которые легче будет (снести - ред.). Если нам поселок нужен там будет, мы его восстановим. Но с точки зрения - построим новый. Потому что слово "восстановление" к этому населенному пункту уже не подходит", - сказал Балицкий.
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На уточняющий вопрос, будет ли руководство региона обсуждать этот вопрос с правительством РФ, собеседник агентства ответил утвердительно.
"Конечно, это будет решаться. Задача будет стоять - сделаем", - сказал он.
Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
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РаботиноЗапорожская областьОбществоЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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