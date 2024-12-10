Работино в Запорожской области надо отстраивать заново, заявил Балицкий
Балицкий: Работино надо не восстанавливать, а отстраивать заново
© AP Photo / Andriy AndriyenkoРаботино
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Работино. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Поселок Работино в Запорожской области, который ранее занимали ВСУ, был настолько сильно разрушен в ходе боевых действий, что его надо не восстанавливать, а отстраивать заново, сообщил РИА Новости глава Запорожской области Евгений Балицкий.
"Если быть честным, то там нечего восстанавливать. Там остались остовы, которые легче будет (снести - ред.). Если нам поселок нужен там будет, мы его восстановим. Но с точки зрения - построим новый. Потому что слово "восстановление" к этому населенному пункту уже не подходит", - сказал Балицкий.
На уточняющий вопрос, будет ли руководство региона обсуждать этот вопрос с правительством РФ, собеседник агентства ответил утвердительно.
"Конечно, это будет решаться. Задача будет стоять - сделаем", - сказал он.
Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
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