https://ria.ru/20241210/pvo-1988371776.html

Над акваторией Черного моря вблизи Крыма сбили три дрона

Над акваторией Черного моря вблизи Крыма сбили три дрона - РИА Новости, 10.12.2024

Над акваторией Черного моря вблизи Крыма сбили три дрона

Дежурные средства ПВО с 10.40 до 11.10 мск уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем вблизи Крыма, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T13:18

2024-12-10T13:18

2024-12-10T13:26

специальная военная операция на украине

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

республика крым

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 10.40 до 11.10 мск уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем вблизи Крыма, сообщило Минобороны РФ."Десятого декабря с 10.40 до 11.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

черное море

республика крым

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черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, республика крым