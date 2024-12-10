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Над акваторией Черного моря вблизи Крыма сбили три дрона
Над акваторией Черного моря вблизи Крыма сбили три дрона - РИА Новости, 10.12.2024
Над акваторией Черного моря вблизи Крыма сбили три дрона
Дежурные средства ПВО с 10.40 до 11.10 мск уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем вблизи Крыма, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:18
2024-12-10T13:18
2024-12-10T13:26
специальная военная операция на украине
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
республика крым
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 10.40 до 11.10 мск уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем вблизи Крыма, сообщило Минобороны РФ."Десятого декабря с 10.40 до 11.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Республика Крым
Над акваторией Черного моря вблизи Крыма сбили три дрона
МО: силы ПВО сбили три украинских дрона над акваторией Черного моря вблизи Крыма