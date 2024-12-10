Российская ПВО сбила 23 беспилотника ВСУ за сутки
МО РФ: ПВО сбила 23 беспилотника ВСУ и 3 снаряда РСЗО HIMARS за сутки
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесла поражениям скоплениям живой силы и техники ВСУ в 128 районах, средства ПВО сбили 23 беспилотника, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37 527 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 720 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 334 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 123 единицы специальной военной автомобильной техники.
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