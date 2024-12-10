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Российская ПВО сбила 23 беспилотника ВСУ за сутки - РИА Новости, 10.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/pvo-1988370337.html
Российская ПВО сбила 23 беспилотника ВСУ за сутки
Российская ПВО сбила 23 беспилотника ВСУ за сутки - РИА Новости, 10.12.2024
Российская ПВО сбила 23 беспилотника ВСУ за сутки
Авиация и артиллерия России нанесла поражениям скоплениям живой силы и техники ВСУ в 128 районах, средства ПВО сбили 23 беспилотника, сообщило во вторник... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:13
2024-12-10T13:13
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесла поражениям скоплениям живой силы и техники ВСУ в 128 районах, средства ПВО сбили 23 беспилотника, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37 527 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 720 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 334 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 123 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила 23 беспилотника ВСУ за сутки

МО РФ: ПВО сбила 23 беспилотника ВСУ и 3 снаряда РСЗО HIMARS за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесла поражениям скоплениям живой силы и техники ВСУ в 128 районах, средства ПВО сбили 23 беспилотника, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37 527 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 720 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 334 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 123 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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