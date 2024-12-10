https://ria.ru/20241210/pvo-1988370337.html

Российская ПВО сбила 23 беспилотника ВСУ за сутки

Российская ПВО сбила 23 беспилотника ВСУ за сутки - РИА Новости, 10.12.2024

Российская ПВО сбила 23 беспилотника ВСУ за сутки

Авиация и артиллерия России нанесла поражениям скоплениям живой силы и техники ВСУ в 128 районах, средства ПВО сбили 23 беспилотника, сообщило во вторник... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T13:13

2024-12-10T13:13

2024-12-10T13:13

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесла поражениям скоплениям живой силы и техники ВСУ в 128 районах, средства ПВО сбили 23 беспилотника, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37 527 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 720 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 334 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 123 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)