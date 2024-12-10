https://ria.ru/20241210/putin-1988437247.html

Путин связал цивилизованность государства с работой пенитенциарной системы

Путин связал цивилизованность государства с работой пенитенциарной системы - РИА Новости, 10.12.2024

Путин связал цивилизованность государства с работой пенитенциарной системы

Цивилизованность общества и государства во многом определяется работой пенитенциарной системы этой страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:18

2024-12-10T16:18

2024-12-10T16:18

россия

владимир путин

общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Цивилизованность общества и государства во многом определяется работой пенитенциарной системы этой страны, заявил президент России Владимир Путин. "Всем хорошо известно, насколько государство цивилизованно выстраивает работу в этой сфере (пенитенциарной системы - ред.), в значительной степени этим определяется и цивилизованность самого общества, самого государства. Конечно, это очень важно", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

https://ria.ru/20241210/putin-1988430961.html

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россия, владимир путин, общество, совет по правам человека при президенте рф (спч)