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Путин связал цивилизованность государства с работой пенитенциарной системы - РИА Новости, 10.12.2024
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16:18 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/putin-1988437247.html
Путин связал цивилизованность государства с работой пенитенциарной системы
Путин связал цивилизованность государства с работой пенитенциарной системы - РИА Новости, 10.12.2024
Путин связал цивилизованность государства с работой пенитенциарной системы
Цивилизованность общества и государства во многом определяется работой пенитенциарной системы этой страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:18
2024-12-10T16:18
россия
владимир путин
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Цивилизованность общества и государства во многом определяется работой пенитенциарной системы этой страны, заявил президент России Владимир Путин. "Всем хорошо известно, насколько государство цивилизованно выстраивает работу в этой сфере (пенитенциарной системы - ред.), в значительной степени этим определяется и цивилизованность самого общества, самого государства. Конечно, это очень важно", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
https://ria.ru/20241210/putin-1988430961.html
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россия, владимир путин, общество, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Владимир Путин, Общество, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин связал цивилизованность государства с работой пенитенциарной системы

Путин заявил, что цивилизованность общества зависит от работы тюремной системы

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Цивилизованность общества и государства во многом определяется работой пенитенциарной системы этой страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Всем хорошо известно, насколько государство цивилизованно выстраивает работу в этой сфере (пенитенциарной системы - ред.), в значительной степени этим определяется и цивилизованность самого общества, самого государства. Конечно, это очень важно", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Путин призвал улучшать условия содержания в местах лишения свободы
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РоссияВладимир ПутинОбществоСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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