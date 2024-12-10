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Путин прокомментировал разницу в оплате у военных и гражданских медиков - РИА Новости, 10.12.2024
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16:11 10.12.2024 (обновлено: 16:25 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/putin-1988432909.html
Путин прокомментировал разницу в оплате у военных и гражданских медиков
Путин прокомментировал разницу в оплате у военных и гражданских медиков - РИА Новости, 10.12.2024
Путин прокомментировал разницу в оплате у военных и гражданских медиков
Большой разницы в оплате труда военных и гражданских медицинских работников быть не должно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:11
2024-12-10T16:25
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Большой разницы в оплате труда военных и гражданских медицинских работников быть не должно, заявил президент РФ Владимир Путин."Те, кто получают, те, кто в погонах, у них есть определенное обязательство, в том числе по линии службы, и поэтому у них один уровень оплаты труда. У тех, кто без погон, гражданские, - на них не распространяется ряд требований, которые должны соблюдать люди в погонах, и поэтому там другой уровень оплаты труда. Но в целом, конечно, такой большой уж разницы, совсем неприемлемой, быть не должно. Обязательно поручу правительству с этим поработать", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин прокомментировал разницу в оплате у военных и гражданских медиков

Путин высказался против большой разницы в оплате у военных и гражданских медиков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Большой разницы в оплате труда военных и гражданских медицинских работников быть не должно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Те, кто получают, те, кто в погонах, у них есть определенное обязательство, в том числе по линии службы, и поэтому у них один уровень оплаты труда. У тех, кто без погон, гражданские, - на них не распространяется ряд требований, которые должны соблюдать люди в погонах, и поэтому там другой уровень оплаты труда. Но в целом, конечно, такой большой уж разницы, совсем неприемлемой, быть не должно. Обязательно поручу правительству с этим поработать", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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