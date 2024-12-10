https://ria.ru/20241210/putin-1988432909.html

Путин прокомментировал разницу в оплате у военных и гражданских медиков

Путин прокомментировал разницу в оплате у военных и гражданских медиков - РИА Новости, 10.12.2024

Путин прокомментировал разницу в оплате у военных и гражданских медиков

Большой разницы в оплате труда военных и гражданских медицинских работников быть не должно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:11

2024-12-10T16:11

2024-12-10T16:25

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972138275_439:124:3072:1605_1920x0_80_0_0_a0f50cebb765f3758c4e17a5cc116c03.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Большой разницы в оплате труда военных и гражданских медицинских работников быть не должно, заявил президент РФ Владимир Путин."Те, кто получают, те, кто в погонах, у них есть определенное обязательство, в том числе по линии службы, и поэтому у них один уровень оплаты труда. У тех, кто без погон, гражданские, - на них не распространяется ряд требований, которые должны соблюдать люди в погонах, и поэтому там другой уровень оплаты труда. Но в целом, конечно, такой большой уж разницы, совсем неприемлемой, быть не должно. Обязательно поручу правительству с этим поработать", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

https://ria.ru/20241121/anokhin-1985022253.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин