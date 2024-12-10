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Путин проверит работу по поддержке семей пропавших без вести в зоне СВО - РИА Новости, 10.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/putin-1988432485.html
Путин проверит работу по поддержке семей пропавших без вести в зоне СВО
Путин проверит работу по поддержке семей пропавших без вести в зоне СВО - РИА Новости, 10.12.2024
Путин проверит работу по поддержке семей пропавших без вести в зоне СВО
Президент России Владимир Путин пообещал проверить, как выстроена работа по материальной поддержке семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:11
2024-12-10T16:11
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проверить, как выстроена работа по материальной поддержке семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной операции. Путин во вторник проводит по видеосвязи традиционное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. На повестке встречи президента РФ с членами СПЧ - школьное образование, вопросы миграции, механизмы поиска без вести пропавших в зоне СВО и проблемы уголовно-исполнительной системы. "Поиск лиц, пропавших без вести, - очень важная тема. Я еще раз проверю, как организована работа в отношении семей подобной категории лиц. Там выстроена работа по материальной поддержке до того, как эти вопросы прояснятся. В целом, как мне докладывают, эта работа налажена, но я еще раз проверю, как действует программа по поддержке семей людей, пропавших без вести. Поручу министерству обороны (РФ - ред.) и фонду "Защитники Отечества", проверим ещё раз", - сказал глава государства на заседании.
https://ria.ru/20241210/spch-1988413076.html
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общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин проверит работу по поддержке семей пропавших без вести в зоне СВО

Путин пообещал проверить работу по поддержке семей пропавших в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проверить, как выстроена работа по материальной поддержке семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной операции.
Путин во вторник проводит по видеосвязи традиционное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. На повестке встречи президента РФ с членами СПЧ - школьное образование, вопросы миграции, механизмы поиска без вести пропавших в зоне СВО и проблемы уголовно-исполнительной системы.
"Поиск лиц, пропавших без вести, - очень важная тема. Я еще раз проверю, как организована работа в отношении семей подобной категории лиц. Там выстроена работа по материальной поддержке до того, как эти вопросы прояснятся. В целом, как мне докладывают, эта работа налажена, но я еще раз проверю, как действует программа по поддержке семей людей, пропавших без вести. Поручу министерству обороны (РФ - ред.) и фонду "Защитники Отечества", проверим ещё раз", - сказал глава государства на заседании.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Путин отметил вклад СПЧ в работу по оказанию помощи участникам СВО
Вчера, 15:21
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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