https://ria.ru/20241210/putin-1988432485.html
Путин проверит работу по поддержке семей пропавших без вести в зоне СВО
Путин проверит работу по поддержке семей пропавших без вести в зоне СВО - РИА Новости, 10.12.2024
Путин проверит работу по поддержке семей пропавших без вести в зоне СВО
Президент России Владимир Путин пообещал проверить, как выстроена работа по материальной поддержке семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:11
2024-12-10T16:11
2024-12-10T16:11
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проверить, как выстроена работа по материальной поддержке семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной операции. Путин во вторник проводит по видеосвязи традиционное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. На повестке встречи президента РФ с членами СПЧ - школьное образование, вопросы миграции, механизмы поиска без вести пропавших в зоне СВО и проблемы уголовно-исполнительной системы. "Поиск лиц, пропавших без вести, - очень важная тема. Я еще раз проверю, как организована работа в отношении семей подобной категории лиц. Там выстроена работа по материальной поддержке до того, как эти вопросы прояснятся. В целом, как мне докладывают, эта работа налажена, но я еще раз проверю, как действует программа по поддержке семей людей, пропавших без вести. Поручу министерству обороны (РФ - ред.) и фонду "Защитники Отечества", проверим ещё раз", - сказал глава государства на заседании.
https://ria.ru/20241210/spch-1988413076.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d99565a23cd0cda82fb841692324ca5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин проверит работу по поддержке семей пропавших без вести в зоне СВО
Путин пообещал проверить работу по поддержке семей пропавших в зоне СВО