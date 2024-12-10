https://ria.ru/20241210/putin-1988432485.html

Путин проверит работу по поддержке семей пропавших без вести в зоне СВО

Путин проверит работу по поддержке семей пропавших без вести в зоне СВО - РИА Новости, 10.12.2024

Путин проверит работу по поддержке семей пропавших без вести в зоне СВО

Президент России Владимир Путин пообещал проверить, как выстроена работа по материальной поддержке семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:11

2024-12-10T16:11

2024-12-10T16:11

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проверить, как выстроена работа по материальной поддержке семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной операции. Путин во вторник проводит по видеосвязи традиционное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. На повестке встречи президента РФ с членами СПЧ - школьное образование, вопросы миграции, механизмы поиска без вести пропавших в зоне СВО и проблемы уголовно-исполнительной системы. "Поиск лиц, пропавших без вести, - очень важная тема. Я еще раз проверю, как организована работа в отношении семей подобной категории лиц. Там выстроена работа по материальной поддержке до того, как эти вопросы прояснятся. В целом, как мне докладывают, эта работа налажена, но я еще раз проверю, как действует программа по поддержке семей людей, пропавших без вести. Поручу министерству обороны (РФ - ред.) и фонду "Защитники Отечества", проверим ещё раз", - сказал глава государства на заседании.

https://ria.ru/20241210/spch-1988413076.html

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общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)