https://ria.ru/20241210/putin-1988432339.html
Путин дал оценку идее о применении механизма залога как меры пресечения
Путин дал оценку идее о применении механизма залога как меры пресечения - РИА Новости, 10.12.2024
Путин дал оценку идее о применении механизма залога как меры пресечения
Механизм использования залога в качестве меры пресечения нуждается в тщательной проработке, может возникнуть проблема социальной несправедливости, заявил... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:11
2024-12-10T16:11
2024-12-10T16:51
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Механизм использования залога в качестве меры пресечения нуждается в тщательной проработке, может возникнуть проблема социальной несправедливости, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека."Что касается залога вместо фактического лишения свободны, можно, наверняка можно, такие же у нас инструменты работают", - сказал Путин.Президент при этом добавил, что здесь речь и о социальной справедливости: богатые могут позволить себе залог, а люди с небольшими доходами - не могут."Над этим нужно думать. И такие инструменты во многих странах мира используются даже шире, чем у нас. Но думать надо", - сказал президент.Он добавил, что если в Госдуме уже есть проект закона, он обязательно поговорит с коллегами."Чтобы обратили на это внимание и тщательно проработали", - пояснил Путин.
https://ria.ru/20241210/putin-1988430961.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин дал оценку идее о применении механизма залога как меры пресечения
Путин призвал проработать механизм использования залога как меры пресечения
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Механизм использования залога в качестве меры пресечения нуждается в тщательной проработке, может возникнуть проблема социальной несправедливости, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"Что касается залога вместо фактического лишения свободны, можно, наверняка можно, такие же у нас инструменты работают", - сказал Путин
.
Президент при этом добавил, что здесь речь и о социальной справедливости: богатые могут позволить себе залог, а люди с небольшими доходами - не могут.
"Над этим нужно думать. И такие инструменты во многих странах мира используются даже шире, чем у нас. Но думать надо", - сказал президент.
Он добавил, что если в Госдуме
уже есть проект закона, он обязательно поговорит с коллегами.
"Чтобы обратили на это внимание и тщательно проработали", - пояснил Путин.