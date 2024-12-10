https://ria.ru/20241210/putin-1988430961.html

Путин призвал улучшать условия содержания в местах лишения свободы

Путин призвал улучшать условия содержания в местах лишения свободы - РИА Новости, 10.12.2024

Путин призвал улучшать условия содержания в местах лишения свободы

Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на условия содержания в местах лишения свободы в России, отметив большое количество проблем в этом... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:08

2024-12-10T16:08

2024-12-10T16:22

россия

владимир путин

общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на условия содержания в местах лишения свободы в России, отметив большое количество проблем в этом вопросе.Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."Конечно, мы должны обратить внимание, в каких условиях люди содержатся. Здесь очень много проблем. Безусловно, будем вместе работать над этим", - сказал Путин во время выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

https://ria.ru/20241210/putin-1988438331.html

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россия, владимир путин, общество, совет по правам человека при президенте рф (спч)