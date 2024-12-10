https://ria.ru/20241210/putin-1988430961.html
Путин призвал улучшать условия содержания в местах лишения свободы
Путин призвал улучшать условия содержания в местах лишения свободы - РИА Новости, 10.12.2024
Путин призвал улучшать условия содержания в местах лишения свободы
Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на условия содержания в местах лишения свободы в России, отметив большое количество проблем в этом... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:08
2024-12-10T16:08
2024-12-10T16:22
россия
владимир путин
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на условия содержания в местах лишения свободы в России, отметив большое количество проблем в этом вопросе.Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."Конечно, мы должны обратить внимание, в каких условиях люди содержатся. Здесь очень много проблем. Безусловно, будем вместе работать над этим", - сказал Путин во время выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
https://ria.ru/20241210/putin-1988438331.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a9c95fde97ea0ac1c9e3e19bf3344193.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Владимир Путин, Общество, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин призвал улучшать условия содержания в местах лишения свободы
Путин призвал обратить внимание на проблемы с условиями содержания в тюрьмах