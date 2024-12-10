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Путин призвал улучшать условия содержания в местах лишения свободы - РИА Новости, 10.12.2024
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16:08 10.12.2024 (обновлено: 16:22 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/putin-1988430961.html
Путин призвал улучшать условия содержания в местах лишения свободы
Путин призвал улучшать условия содержания в местах лишения свободы - РИА Новости, 10.12.2024
Путин призвал улучшать условия содержания в местах лишения свободы
Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на условия содержания в местах лишения свободы в России, отметив большое количество проблем в этом... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:08
2024-12-10T16:22
россия
владимир путин
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на условия содержания в местах лишения свободы в России, отметив большое количество проблем в этом вопросе.Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."Конечно, мы должны обратить внимание, в каких условиях люди содержатся. Здесь очень много проблем. Безусловно, будем вместе работать над этим", - сказал Путин во время выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
https://ria.ru/20241210/putin-1988438331.html
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россия, владимир путин, общество, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Владимир Путин, Общество, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин призвал улучшать условия содержания в местах лишения свободы

Путин призвал обратить внимание на проблемы с условиями содержания в тюрьмах

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на условия содержания в местах лишения свободы в России, отметив большое количество проблем в этом вопросе.
Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
"Конечно, мы должны обратить внимание, в каких условиях люди содержатся. Здесь очень много проблем. Безусловно, будем вместе работать над этим", - сказал Путин во время выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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