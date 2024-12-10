https://ria.ru/20241210/putin-1988422522.html
Путин призвал отвечать на информационные атаки со стороны Запада
Путин призвал отвечать на информационные атаки со стороны Запада - РИА Новости, 10.12.2024
Путин призвал отвечать на информационные атаки со стороны Запада
Россия должна отвечать на информационные атаки со стороны Запада, соблюдая права человека внутри страны, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:50
2024-12-10T15:50
2024-12-10T16:00
россия
владимир путин
запад
в мире
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия должна отвечать на информационные атаки со стороны Запада, соблюдая права человека внутри страны, заявил глава государства Владимир Путин.Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."Как бы мы ни предавали анафеме то, что происходит с правами человека где-то за границей, и надо это делать, потому что это часть информационного противоборства, от которого никуда не деться, мы должны на это реагировать и отвечать, но наша самая главная задача - обеспечить соблюдение прав человека в нашей стране", - сказал президент на заседании.
https://ria.ru/20241210/putin-1988414479.html
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россия, владимир путин, запад, в мире, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Владимир Путин, Запад, В мире, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин призвал отвечать на информационные атаки со стороны Запада
Путин призвал отвечать на информационные атаки Запада, соблюдая права россиян