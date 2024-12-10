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Путин прокомментировал преследование Ионова в США - РИА Новости, 10.12.2024
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15:47 10.12.2024 (обновлено: 16:03 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/putin-1988421554.html
Путин прокомментировал преследование Ионова в США
Путин прокомментировал преследование Ионова в США - РИА Новости, 10.12.2024
Путин прокомментировал преследование Ионова в США
Президент РФ Владимир Путин заявил, что члену СПЧ Александру Ионову, объявленному в розыск в США, не о чем сожалеть, потому что в Штатах скоро начнут объявлять... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:47
2024-12-10T16:03
сша
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что члену СПЧ Александру Ионову, объявленному в розыск в США, не о чем сожалеть, потому что в Штатах скоро начнут объявлять в розыск друг друга.“Вы сказали, что, к сожалению, находитесь в розыске по инициативе США. Ну, не о чем сожалеть. Мы все работаем здесь, живем здесь. Они там пускай с собой сначала разберутся, они там скоро друг друга в розыск будут объявлять. Ну это их проблемы, а мы давайте будем решать наши”, - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.США в июле 2022 года обвинили Ионова в заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей, а также объявили награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить его местонахождение. Американский минюст утверждает, что Ионов в координации с ФСБ, предположительно, организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы, чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США".
https://ria.ru/20241210/putin-1988421622.html
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сша, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
США, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин прокомментировал преследование Ионова в США

Путин заявил, что в штатах скоро будут объявлять в розыск друг друга

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что члену СПЧ Александру Ионову, объявленному в розыск в США, не о чем сожалеть, потому что в Штатах скоро начнут объявлять в розыск друг друга.
“Вы сказали, что, к сожалению, находитесь в розыске по инициативе США. Ну, не о чем сожалеть. Мы все работаем здесь, живем здесь. Они там пускай с собой сначала разберутся, они там скоро друг друга в розыск будут объявлять. Ну это их проблемы, а мы давайте будем решать наши”, - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
США в июле 2022 года обвинили Ионова в заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей, а также объявили награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить его местонахождение. Американский минюст утверждает, что Ионов в координации с ФСБ, предположительно, организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы, чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США".
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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Вчера, 15:47
 
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