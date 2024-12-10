https://ria.ru/20241210/putin-1988421554.html

Путин прокомментировал преследование Ионова в США

Путин прокомментировал преследование Ионова в США - РИА Новости, 10.12.2024

Путин прокомментировал преследование Ионова в США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что члену СПЧ Александру Ионову, объявленному в розыск в США, не о чем сожалеть, потому что в Штатах скоро начнут объявлять... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:47

2024-12-10T15:47

2024-12-10T16:03

сша

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что члену СПЧ Александру Ионову, объявленному в розыск в США, не о чем сожалеть, потому что в Штатах скоро начнут объявлять в розыск друг друга.“Вы сказали, что, к сожалению, находитесь в розыске по инициативе США. Ну, не о чем сожалеть. Мы все работаем здесь, живем здесь. Они там пускай с собой сначала разберутся, они там скоро друг друга в розыск будут объявлять. Ну это их проблемы, а мы давайте будем решать наши”, - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.США в июле 2022 года обвинили Ионова в заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей, а также объявили награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить его местонахождение. Американский минюст утверждает, что Ионов в координации с ФСБ, предположительно, организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы, чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США".

https://ria.ru/20241210/putin-1988421622.html

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сша, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)