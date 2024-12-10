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Путин призвал систематизировать законодательство в цифровой свере - РИА Новости, 10.12.2024
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15:25 10.12.2024 (обновлено: 15:35 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/putin-1988414589.html
Путин призвал систематизировать законодательство в цифровой свере
Путин призвал систематизировать законодательство в цифровой свере - РИА Новости, 10.12.2024
Путин призвал систематизировать законодательство в цифровой свере
Необходимо систематизировать законодательство в цифровой сфере, чтобы сделать ее прозрачной и понятной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:25
2024-12-10T15:35
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Необходимо систематизировать законодательство в цифровой сфере, чтобы сделать ее прозрачной и понятной, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."Необходимо систематизировать наше законодательство в этой области (цифровой - ред.), закрепить права и обязанности всех участников, от государства до пользователя. Создать прозрачную, понятную цифровую среду", - сказал Путин во время выступления на заседании СПЧ.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин призвал систематизировать законодательство в цифровой свере

Путин заявил о необходимости систематизировать законодательство в цифровой свере

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Необходимо систематизировать законодательство в цифровой сфере, чтобы сделать ее прозрачной и понятной, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
"Необходимо систематизировать наше законодательство в этой области (цифровой - ред.), закрепить права и обязанности всех участников, от государства до пользователя. Создать прозрачную, понятную цифровую среду", - сказал Путин во время выступления на заседании СПЧ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Путин указал на необходимость цифрового кодекса в России
Вчера, 15:28
 
Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
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