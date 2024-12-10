https://ria.ru/20241210/putin-1988414589.html

Путин призвал систематизировать законодательство в цифровой свере

Путин призвал систематизировать законодательство в цифровой свере - РИА Новости, 10.12.2024

Путин призвал систематизировать законодательство в цифровой свере

Необходимо систематизировать законодательство в цифровой сфере, чтобы сделать ее прозрачной и понятной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:25

2024-12-10T15:25

2024-12-10T15:35

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Необходимо систематизировать законодательство в цифровой сфере, чтобы сделать ее прозрачной и понятной, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."Необходимо систематизировать наше законодательство в этой области (цифровой - ред.), закрепить права и обязанности всех участников, от государства до пользователя. Создать прозрачную, понятную цифровую среду", - сказал Путин во время выступления на заседании СПЧ.

https://ria.ru/20241210/putin-1988415451.html

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владимир путин, общество, россия