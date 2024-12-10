https://ria.ru/20241210/putin-1988413184.html
Российские власти выполняют все социальные обязательства, заявил Путин
Российские власти выполняют все социальные обязательства, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2024
Российские власти выполняют все социальные обязательства, заявил Путин
Власти России выполняют все социальные обязательства, несмотря на стоящие сейчас перед страной трудности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:21
2024-12-10T15:21
2024-12-10T15:59
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти России выполняют все социальные обязательства, несмотря на стоящие сейчас перед страной трудности, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну: несмотря на известные внешние ограничения, на трудности, с которыми мы сталкиваемся, наша страна, государство выполняет все социальные обязательства", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
https://ria.ru/20241210/putin-1988414944.html
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Путин о расходах бюджета на социальные обязательства
Четверть расходов бюджета в ближайшие три года будет направлена на социальные обязательства, заявил президент.
2024-12-10T15:21
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РИА Новости
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Российские власти выполняют все социальные обязательства, заявил Путин
Путин: власти выполняют все социальные обязательства несмотря на трудности