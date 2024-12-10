https://ria.ru/20241210/putin-1988391489.html
Путин проводит заседание СПЧ. Прямая трансляция
Путин проводит заседание СПЧ. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.12.2024
Путин проводит заседание СПЧ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание СПЧ в режиме видеосвязи. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:16
2024-12-10T15:16
2024-12-10T15:16
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит заседание СПЧ в режиме видеосвязи.
россия
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РИА Новости
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96
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Путин проводит заседание СПЧ в режиме видеосвязи
Путин проводит заседание СПЧ в режиме видеосвязи
2024-12-10T15:16
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин проводит заседание СПЧ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание СПЧ в режиме видеосвязи.
2024-12-10T15:16
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PT133M19S
Путин проводит заседание СПЧ. Прямая трансляция
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Президент России Владимир Путин проводит заседание СПЧ в режиме видеосвязи.