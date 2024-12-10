https://ria.ru/20241210/putin-1988356550.html

В Кремле рассказали о планах Путина на вторник

В Кремле рассказали о планах Путина на вторник - РИА Новости, 10.12.2024

В Кремле рассказали о планах Путина на вторник

У президента России Владимира Путина во вторник во второй половине дня может состояться международный контакт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:19

2024-12-10T12:19

2024-12-10T12:19

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. У президента России Владимира Путина во вторник во второй половине дня может состояться международный контакт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У президента (во вторник - ред.) запланированы непубличные рабочие встречи, их достаточно много. Возможен также во второй половине дня международный контакт", - сказал Песков журналистам.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин