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В Кремле рассказали о планах Путина на вторник
В Кремле рассказали о планах Путина на вторник - РИА Новости, 10.12.2024
В Кремле рассказали о планах Путина на вторник
У президента России Владимира Путина во вторник во второй половине дня может состояться международный контакт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:19
2024-12-10T12:19
2024-12-10T12:19
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. У президента России Владимира Путина во вторник во второй половине дня может состояться международный контакт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У президента (во вторник - ред.) запланированы непубличные рабочие встречи, их достаточно много. Возможен также во второй половине дня международный контакт", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле рассказали о планах Путина на вторник
У Путина во 2-й половине дня 10 декабря может состояться международный контакт