https://ria.ru/20241210/prigovor-1988447438.html

Суд оставил в силе приговор убийце более 30 женщин

Суд оставил в силе приговор убийце более 30 женщин - РИА Новости, 10.12.2024

Суд оставил в силе приговор убийце более 30 женщин

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненный приговор убийце более 30 пожилых женщин Радику Тагирову, передает... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:51

2024-12-10T16:51

2024-12-10T16:51

происшествия

нижний новгород

казань

нижнекамск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587391415_0:287:2762:1841_1920x0_80_0_0_1f3286f216452fba07ec993a7d2037ed.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек — РИА Новости. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненный приговор убийце более 30 пожилых женщин Радику Тагирову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Приговор Верховного суда республики Татарстан от 21 марта 2024 года оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья. Верховный суд Татарстана 21 марта признал Тагирова виновным в совершении 31 убийства, трех покушений на убийство, 34 разбойных нападений на пожилых женщин и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, оставшегося срока — в исправительной колонии особого режима. Приговор обжаловала защита Тагирова и сам осужденный. В жалобе Тагиров указал, что считает приговор "незаконным, недоказанным и несправедливым", а размеры поданных потерпевшими исков "необоснованно завышенными". Он также заявил, что на него оказывали давление в первые дни после задержания. "Я прошу апелляционную инстанцию назначить новое судебное разбирательство", - заявил Тагиров, который принимал участие в заседании суда по ВКС. Его адвокат Марат Аширов поддержал своего подзащитного. По его словам, "виновность Тагирова носит предположительный характер", а дело "должно быть направлено на новое рассмотрение". В свою очередь прокурор заявил, что оснований для удовлетворения апелляционных жалоб не имеется, приговор Верховного суда Татарстана законный и справедливый. Прокурор также подчеркнул "исключительную опасность Тагирова для общества". По данным следствия, Тагиров совершал преступления с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на потерпевших, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал деньги. Задержали Тагирова в декабре 2020 года. Тагиров дважды судим — в 2005 и 2009 годах — за хранение оружия и кражу. Ранее работал слесарем.

https://ria.ru/20240321/kriminal-1934496960.html

https://ria.ru/20240227/manyak-1929025321.html

https://ria.ru/20240614/manyak-1952586119.html

нижний новгород

казань

нижнекамск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород, казань, нижнекамск