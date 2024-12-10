Глава МИД ПМР рассказал о работе над декларацией по мирному урегулированию
Игнатьев: у Кишинева нет аргументов для отказа подписать декларацию о мире
© AP Photo / Bela SzandelszkyТирасполь
© AP Photo / Bela Szandelszky
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. У Кишинева нет аргументов для отказа подписать с Тирасполем декларацию о приверженности мирному урегулированию, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Приднестровская сторона 17 мая предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между ПМР и Молдавией. Второго июля глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом заявил, что Кишинев отвергает предложение подписать такой документ. В ноябре Тирасполь направил Кишиневу новый текст декларации о приверженности мирным методам урегулирования между Приднестровьем и Молдавией.
"У Кишинёва отсутствуют обоснованные аргументы, чтобы уклониться от подписания декларации. Именно поэтому, продолжая затягивать время, политпредставитель Республики Молдова (вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян - ред.) вместо дипломатической работы озвучивает свои интерпретации в СМИ. Такое поведение заставляет сомневаться в искренности мирных деклараций руководства Молдовы и в готовности Республики Молдова к адекватному диалогу", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также отметил, что представленный в Тирасполе в мае текст декларации обсуждался 19 ноября на заседании представителей по политическим вопросам непризнанного Приднестровья и Молдавии. По его словам, в ходе обсуждения вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян продемонстрировал готовность пересмотреть предложение Кишинева об отсылке к резолюциям СМИД ОБСЕ, упоминающим так называемую "территориальную целостность", что зафиксировано всеми участниками встречи.
"Тот факт, что на инициативу Приднестровья молдавский переговорщик отвечает через СМИ, лишь подчёркивает незаинтересованность Республики Молдова в нормальном взаимодействии в рамках переговорного процесса", - отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.