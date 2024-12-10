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Глава МИД ПМР рассказал о работе над декларацией по мирному урегулированию - РИА Новости, 10.12.2024
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04:26 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/pridnestrove-1988299765.html
Глава МИД ПМР рассказал о работе над декларацией по мирному урегулированию
Глава МИД ПМР рассказал о работе над декларацией по мирному урегулированию - РИА Новости, 10.12.2024
Глава МИД ПМР рассказал о работе над декларацией по мирному урегулированию
У Кишинева нет аргументов для отказа подписать с Тирасполем декларацию о приверженности мирному урегулированию, заявил РИА Новости глава министерства... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T04:26
2024-12-10T04:26
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
виталий игнатьев
вадим красносельский
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. У Кишинева нет аргументов для отказа подписать с Тирасполем декларацию о приверженности мирному урегулированию, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Приднестровская сторона 17 мая предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между ПМР и Молдавией. Второго июля глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом заявил, что Кишинев отвергает предложение подписать такой документ. В ноябре Тирасполь направил Кишиневу новый текст декларации о приверженности мирным методам урегулирования между Приднестровьем и Молдавией. "У Кишинёва отсутствуют обоснованные аргументы, чтобы уклониться от подписания декларации. Именно поэтому, продолжая затягивать время, политпредставитель Республики Молдова (вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян - ред.) вместо дипломатической работы озвучивает свои интерпретации в СМИ. Такое поведение заставляет сомневаться в искренности мирных деклараций руководства Молдовы и в готовности Республики Молдова к адекватному диалогу", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также отметил, что представленный в Тирасполе в мае текст декларации обсуждался 19 ноября на заседании представителей по политическим вопросам непризнанного Приднестровья и Молдавии. По его словам, в ходе обсуждения вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян продемонстрировал готовность пересмотреть предложение Кишинева об отсылке к резолюциям СМИД ОБСЕ, упоминающим так называемую "территориальную целостность", что зафиксировано всеми участниками встречи. "Тот факт, что на инициативу Приднестровья молдавский переговорщик отвечает через СМИ, лишь подчёркивает незаинтересованность Республики Молдова в нормальном взаимодействии в рамках переговорного процесса", - отметил Игнатьев. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946679351.html
https://ria.ru/20240515/pridnestrove-1946280654.html
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев, вадим красносельский, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Виталий Игнатьев, Вадим Красносельский, ОБСЕ
Глава МИД ПМР рассказал о работе над декларацией по мирному урегулированию

Игнатьев: у Кишинева нет аргументов для отказа подписать декларацию о мире

© AP Photo / Bela SzandelszkyТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. У Кишинева нет аргументов для отказа подписать с Тирасполем декларацию о приверженности мирному урегулированию, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Приднестровская сторона 17 мая предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между ПМР и Молдавией. Второго июля глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом заявил, что Кишинев отвергает предложение подписать такой документ. В ноябре Тирасполь направил Кишиневу новый текст декларации о приверженности мирным методам урегулирования между Приднестровьем и Молдавией.
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Приднестровье предложило Молдавии декларацию о мирном урегулировании
17 мая, 14:26
"У Кишинёва отсутствуют обоснованные аргументы, чтобы уклониться от подписания декларации. Именно поэтому, продолжая затягивать время, политпредставитель Республики Молдова (вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян - ред.) вместо дипломатической работы озвучивает свои интерпретации в СМИ. Такое поведение заставляет сомневаться в искренности мирных деклараций руководства Молдовы и в готовности Республики Молдова к адекватному диалогу", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также отметил, что представленный в Тирасполе в мае текст декларации обсуждался 19 ноября на заседании представителей по политическим вопросам непризнанного Приднестровья и Молдавии. По его словам, в ходе обсуждения вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян продемонстрировал готовность пересмотреть предложение Кишинева об отсылке к резолюциям СМИД ОБСЕ, упоминающим так называемую "территориальную целостность", что зафиксировано всеми участниками встречи.
"Тот факт, что на инициативу Приднестровья молдавский переговорщик отвечает через СМИ, лишь подчёркивает незаинтересованность Республики Молдова в нормальном взаимодействии в рамках переговорного процесса", - отметил Игнатьев.
Акция протеста в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
МИД Приднестровья потребовал гарантии мира и стабильности
15 мая, 21:46
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Тирасполь направил Кишиневу новую декларацию о мирном урегулировании
23 ноября, 21:41
 
В миреМолдавияКишиневТираспольВиталий ИгнатьевВадим КрасносельскийОБСЕ
 
 
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