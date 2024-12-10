https://ria.ru/20241210/pridnestrove-1988299765.html

Глава МИД ПМР рассказал о работе над декларацией по мирному урегулированию

Глава МИД ПМР рассказал о работе над декларацией по мирному урегулированию - РИА Новости, 10.12.2024

Глава МИД ПМР рассказал о работе над декларацией по мирному урегулированию

У Кишинева нет аргументов для отказа подписать с Тирасполем декларацию о приверженности мирному урегулированию, заявил РИА Новости глава министерства... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T04:26

2024-12-10T04:26

2024-12-10T04:26

в мире

молдавия

кишинев

тирасполь

виталий игнатьев

вадим красносельский

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104830/77/1048307795_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_38e6d261575962995947f6015c51ca44.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. У Кишинева нет аргументов для отказа подписать с Тирасполем декларацию о приверженности мирному урегулированию, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Приднестровская сторона 17 мая предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между ПМР и Молдавией. Второго июля глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом заявил, что Кишинев отвергает предложение подписать такой документ. В ноябре Тирасполь направил Кишиневу новый текст декларации о приверженности мирным методам урегулирования между Приднестровьем и Молдавией. "У Кишинёва отсутствуют обоснованные аргументы, чтобы уклониться от подписания декларации. Именно поэтому, продолжая затягивать время, политпредставитель Республики Молдова (вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян - ред.) вместо дипломатической работы озвучивает свои интерпретации в СМИ. Такое поведение заставляет сомневаться в искренности мирных деклараций руководства Молдовы и в готовности Республики Молдова к адекватному диалогу", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также отметил, что представленный в Тирасполе в мае текст декларации обсуждался 19 ноября на заседании представителей по политическим вопросам непризнанного Приднестровья и Молдавии. По его словам, в ходе обсуждения вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян продемонстрировал готовность пересмотреть предложение Кишинева об отсылке к резолюциям СМИД ОБСЕ, упоминающим так называемую "территориальную целостность", что зафиксировано всеми участниками встречи. "Тот факт, что на инициативу Приднестровья молдавский переговорщик отвечает через СМИ, лишь подчёркивает незаинтересованность Республики Молдова в нормальном взаимодействии в рамках переговорного процесса", - отметил Игнатьев. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946679351.html

https://ria.ru/20240515/pridnestrove-1946280654.html

https://ria.ru/20241123/deklaratsiya-1985391799.html

молдавия

кишинев

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев, вадим красносельский, обсе