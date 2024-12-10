https://ria.ru/20241210/predsedatelzhestyannikov-1988440965.html
Жестянников: диалог власти и бизнеса повысит инвестпривлекительность
Жестянников: диалог власти и бизнеса повысит инвестпривлекительность - РИА Новости, 10.12.2024
Жестянников: диалог власти и бизнеса повысит инвестпривлекительность
Прямой диалог законодательной власти и бизнеса позволит создать условия для повышения инвестиционной привлекательности Вологодской области, сообщил председатель РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:27
2024-12-10T16:27
2024-12-10T16:27
вологодская область
вологодская область
череповец
архангельское
сергей жестянников
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Прямой диалог законодательной власти и бизнеса позволит создать условия для повышения инвестиционной привлекательности Вологодской области, сообщил председатель регионального парламента Сергей Жестянников. Совещание по вопросам развития инвестиционного и делового климата в регионе состоялось на площадке "Агентства городского развития" в Череповецком государственном университете. В его работе принял участие Жестянников, а также депутаты комитета ЗСО по экономической политике и собственности. "Вся система государственного управления, в том числе законодательная власть, в регионе перестраиваются. Тезис губернатора "власть для людей" актуален и для работы с предпринимателями. Прямой диалог законодательной власти и бизнеса позволит создать условия для повышения инвестиционной привлекательности Вологодской области", - цитирует пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области Жестянникова. Об инвестиционной политике и существующих проблемах на примере города Череповца рассказала директор АНО "Агентство городского развития" Оксана Андреева. В городе химиков и металлургов действует муниципальный стандарт сопровождения инвестиционных проектов. Одним из важных элементов стандарта является взаимодействие с бизнесом и сопровождение проектов в режиме "одного окна". Присутствующие на совещании предприниматели подтвердили эффективность этого механизма. Жестянников предложил обобщать успешные кейсы для тиражирования их в дальнейшем. Череповец – территория опережающего развития, на которой для резидентов действуют налоговые льготы при реализации новых инвестиционных проектов. С 2017 года здесь закрепились 15 резидентов, привлечено более 8 миллиардов инвестиций, создано порядка 2 тысяч рабочих мест, уплачено почти 2 миллиарда налогов. Статус ТОР истекает в 2029 году, на совещании было предложено продлить его до 2034 года. Местные власти задумываются о создании промышленного технопарка. Он позволит резидентам "заходить" на территорию, полностью готовую для ведения бизнеса. Спикер Заксобрания акцентировал внимание на том, что конкурировать Вологодская область должна непосредственно с соседними территориями – Архангельской, Ярославской, Костромской областями. Предлагая пакет мер поддержки, исходить нужно из этого. Председатель ЗСО поддержал инициативу по развитию государственно-частного и муниципального частного партнерства. Проекты, реализованные с использованием такого механизма, обладают высоким потенциалом влияния на качество жизни, оказывают позитивное влияние на развитие транспортной, социальной и коммунально-энергетической инфраструктуры. В ходе совещания также обсудили возможные меры поддержки туристской индустрии и проведения работ по реставрации объектов культурного наследия. Жестянников предложил детально проанализировать потребности потенциальных инвесторов, и на основе полученной информации принимать решение.
https://ria.ru/20241209/vologda-1988259910.html
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вологодская область, череповец, архангельское, сергей жестянников
Вологодская область, Вологодская область, Череповец, Архангельское, Сергей Жестянников
Жестянников: диалог власти и бизнеса повысит инвестпривлекительность
Председатель Жестянников: диалог власти и бизнеса поможет Вологодской области
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Прямой диалог законодательной власти и бизнеса позволит создать условия для повышения инвестиционной привлекательности Вологодской области, сообщил председатель регионального парламента Сергей Жестянников.
Совещание по вопросам развития инвестиционного и делового климата в регионе состоялось на площадке "Агентства городского развития" в Череповецком государственном университете. В его работе принял участие Жестянников
, а также депутаты комитета ЗСО по экономической политике и собственности.
"Вся система государственного управления, в том числе законодательная власть, в регионе перестраиваются. Тезис губернатора "власть для людей" актуален и для работы с предпринимателями. Прямой диалог законодательной власти и бизнеса позволит создать условия для повышения инвестиционной привлекательности Вологодской области", - цитирует пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Жестянникова.
Об инвестиционной политике и существующих проблемах на примере города Череповца
рассказала директор АНО "Агентство городского развития" Оксана Андреева. В городе химиков и металлургов действует муниципальный стандарт сопровождения инвестиционных проектов. Одним из важных элементов стандарта является взаимодействие с бизнесом и сопровождение проектов в режиме "одного окна". Присутствующие на совещании предприниматели подтвердили эффективность этого механизма. Жестянников предложил обобщать успешные кейсы для тиражирования их в дальнейшем.
Череповец – территория опережающего развития, на которой для резидентов действуют налоговые льготы при реализации новых инвестиционных проектов. С 2017 года здесь закрепились 15 резидентов, привлечено более 8 миллиардов инвестиций, создано порядка 2 тысяч рабочих мест, уплачено почти 2 миллиарда налогов. Статус ТОР истекает в 2029 году, на совещании было предложено продлить его до 2034 года. Местные власти задумываются о создании промышленного технопарка. Он позволит резидентам "заходить" на территорию, полностью готовую для ведения бизнеса.
Спикер Заксобрания акцентировал внимание на том, что конкурировать Вологодская область должна непосредственно с соседними территориями – Архангельской
, Ярославской, Костромской областями
. Предлагая пакет мер поддержки, исходить нужно из этого.
Председатель ЗСО поддержал инициативу по развитию государственно-частного и муниципального частного партнерства. Проекты, реализованные с использованием такого механизма, обладают высоким потенциалом влияния на качество жизни, оказывают позитивное влияние на развитие транспортной, социальной и коммунально-энергетической инфраструктуры.
В ходе совещания также обсудили возможные меры поддержки туристской индустрии и проведения работ по реставрации объектов культурного наследия. Жестянников предложил детально проанализировать потребности потенциальных инвесторов, и на основе полученной информации принимать решение.