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На Ямале при пожаре в приюте погибли кошки и собаки

На Ямале при пожаре в приюте погибли кошки и собаки - РИА Новости, 10.12.2024

На Ямале при пожаре в приюте погибли кошки и собаки

Восемнадцать кошек и собак погибли при пожаре в приюте для животных в поселке Аксарка Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила противопожарная служба... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:45

2024-12-10T14:45

2024-12-10T14:45

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Восемнадцать кошек и собак погибли при пожаре в приюте для животных в поселке Аксарка Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила противопожарная служба региона. По данным ведомства, пожар в здании приюта для животных на улице Транспортная начался утором во вторник. На момент прибытия дежурного караула горело здание на площади 30 "квадратов". "В результате повреждено здание на площади 60 квадратных метров, погибло 12 кошек, одна собака и пять щенков. Пострадавших среди людей нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", – говорится в сообщении. На данный момент возгорание ликвидировано, по факту происшествия прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20241209/mvd-1988162411.html

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происшествия, ямал, россия