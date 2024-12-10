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На Ямале при пожаре в приюте погибли кошки и собаки - РИА Новости, 10.12.2024
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14:45 10.12.2024
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На Ямале при пожаре в приюте погибли кошки и собаки
На Ямале при пожаре в приюте погибли кошки и собаки - РИА Новости, 10.12.2024
На Ямале при пожаре в приюте погибли кошки и собаки
Восемнадцать кошек и собак погибли при пожаре в приюте для животных в поселке Аксарка Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила противопожарная служба... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:45
2024-12-10T14:45
происшествия
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россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Восемнадцать кошек и собак погибли при пожаре в приюте для животных в поселке Аксарка Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила противопожарная служба региона. По данным ведомства, пожар в здании приюта для животных на улице Транспортная начался утором во вторник. На момент прибытия дежурного караула горело здание на площади 30 "квадратов". "В результате повреждено здание на площади 60 квадратных метров, погибло 12 кошек, одна собака и пять щенков. Пострадавших среди людей нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", – говорится в сообщении. На данный момент возгорание ликвидировано, по факту происшествия прокуратура начала проверку.
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происшествия, ямал, россия
Происшествия, Ямал, Россия
На Ямале при пожаре в приюте погибли кошки и собаки

Шесть собак и 12 кошек погибли при пожаре в приюте для животных на Ямале

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Восемнадцать кошек и собак погибли при пожаре в приюте для животных в поселке Аксарка Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила противопожарная служба региона.
По данным ведомства, пожар в здании приюта для животных на улице Транспортная начался утором во вторник. На момент прибытия дежурного караула горело здание на площади 30 "квадратов".
"В результате повреждено здание на площади 60 квадратных метров, погибло 12 кошек, одна собака и пять щенков. Пострадавших среди людей нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", – говорится в сообщении.
На данный момент возгорание ликвидировано, по факту происшествия прокуратура начала проверку.
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ПроисшествияЯмалРоссия
 
 
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