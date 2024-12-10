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Террористов с пожизненным лишением свободы могут лишить права на УДО - РИА Новости, 10.12.2024
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16:29 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/popravka-1988441776.html
Террористов с пожизненным лишением свободы могут лишить права на УДО
Террористов с пожизненным лишением свободы могут лишить права на УДО - РИА Новости, 10.12.2024
Террористов с пожизненным лишением свободы могут лишить права на УДО
Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил о подготовке поправки, которая исключит возможность условно-досрочного освобождения для террористов,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:29
2024-12-10T16:29
общество
госдума рф
василий пискарев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил о подготовке поправки, которая исключит возможность условно-досрочного освобождения для террористов, получивших пожизненное наказание."Мы сейчас предлагаем поправку в закон, чтобы террористы, которые получили наказание пожизненно, лишались свободы, они не могли иметь право на условно-досрочное освобождение", - сказал он на пленарном заседании.
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общество, госдума рф, василий пискарев
Общество, Госдума РФ, Василий Пискарев
Террористов с пожизненным лишением свободы могут лишить права на УДО

Пискарев: ГД готовит поправку, исключающую УДО для террористов с пожизненным

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкВасилий Пискарев
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил о подготовке поправки, которая исключит возможность условно-досрочного освобождения для террористов, получивших пожизненное наказание.
"Мы сейчас предлагаем поправку в закон, чтобы террористы, которые получили наказание пожизненно, лишались свободы, они не могли иметь право на условно-досрочное освобождение", - сказал он на пленарном заседании.
Москва - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
В Госдуме рассказали о новых штрафах за нарушение ПДД
Вчера, 15:13
 
ОбществоГосдума РФВасилий Пискарев
 
 
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