https://ria.ru/20241210/popravka-1988441776.html

Террористов с пожизненным лишением свободы могут лишить права на УДО

Террористов с пожизненным лишением свободы могут лишить права на УДО - РИА Новости, 10.12.2024

Террористов с пожизненным лишением свободы могут лишить права на УДО

Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил о подготовке поправки, которая исключит возможность условно-досрочного освобождения для террористов,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:29

2024-12-10T16:29

2024-12-10T16:29

общество

госдума рф

василий пискарев

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил о подготовке поправки, которая исключит возможность условно-досрочного освобождения для террористов, получивших пожизненное наказание."Мы сейчас предлагаем поправку в закон, чтобы террористы, которые получили наказание пожизненно, лишались свободы, они не могли иметь право на условно-досрочное освобождение", - сказал он на пленарном заседании.

https://ria.ru/20241210/shtrafy-1988410022.html

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общество, госдума рф, василий пискарев