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Террористов с пожизненным лишением свободы могут лишить права на УДО
Террористов с пожизненным лишением свободы могут лишить права на УДО - РИА Новости, 10.12.2024
Террористов с пожизненным лишением свободы могут лишить права на УДО
Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил о подготовке поправки, которая исключит возможность условно-досрочного освобождения для террористов,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:29
2024-12-10T16:29
2024-12-10T16:29
общество
госдума рф
василий пискарев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил о подготовке поправки, которая исключит возможность условно-досрочного освобождения для террористов, получивших пожизненное наказание."Мы сейчас предлагаем поправку в закон, чтобы террористы, которые получили наказание пожизненно, лишались свободы, они не могли иметь право на условно-досрочное освобождение", - сказал он на пленарном заседании.
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общество, госдума рф, василий пискарев
Общество, Госдума РФ, Василий Пискарев
Террористов с пожизненным лишением свободы могут лишить права на УДО
Пискарев: ГД готовит поправку, исключающую УДО для террористов с пожизненным