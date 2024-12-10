https://ria.ru/20241210/politsejskie-1988503414.html

Польские полицейские ранили прохожую во время учебных стрельб

Польские полицейские ранили прохожую во время учебных стрельб - РИА Новости, 10.12.2024

Польские полицейские ранили прохожую во время учебных стрельб

Польские полицейские во время учебных стрельб ранили прохожую в голову, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T20:19

2024-12-10T20:19

2024-12-10T21:13

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ВАРШАВА, 10 дек - РИА Новости. Польские полицейские во время учебных стрельб ранили прохожую в голову, сообщает радиостанция RMF FM. "Пуля, выпущенная полицейским во время тренировки на стрельбище в поселке Ниборк Други в Варминско-Мазурском воеводстве, попала в голову проходящей неподалеку женщине", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, пострадавшая женщина госпитализирована, ее жизнь находится вне опасности. Уточняется, что происшествие имело место на частном стрельбище, которое полицейские арендовали для проведения учебных стрельб. По предварительным данным, "одна из пуль срикошетила и ранила в голову 53-летнюю женщину, которая находилась примерно в 200 метрах от стрельбища. Пуля застряла у нее в черепе". "Женщина сама позвонила по номеру службы экстренной помощи и сообщила, что во время пребывания в лесу она была ранена в голову каким-то предметом. На место были немедленно направлены бригада скорой медицинской помощи и районная полиция", - говорится в сообщении. В настоящее время стрельбище закрыто до выяснения всех обстоятельств произошедшего. "На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратура, выясняются все обстоятельства, при которых женщина могла пострадать. Было изъято оружие офицеров, которые в тот день участвовали в стрельбищах. Их самих уже допросили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241104/polsha-1981796807.html

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в мире, польша, мвд польши