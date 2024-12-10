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"Ей придется бороться": стало известно о новых проблемах у фон дер Ляйен - РИА Новости, 10.12.2024
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18:44 10.12.2024 (обновлено: 19:31 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/politika-1988485699.html
"Ей придется бороться": стало известно о новых проблемах у фон дер Ляйен
"Ей придется бороться": стало известно о новых проблемах у фон дер Ляйен - РИА Новости, 10.12.2024
"Ей придется бороться": стало известно о новых проблемах у фон дер Ляйен
Возвращение избранного президента США Дональда Трампа во власть вызовет сложности для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет Politico. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:44
2024-12-10T19:31
в мире
сша
украина
европа
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Возвращение избранного президента США Дональда Трампа во власть вызовет сложности для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет Politico."Возвращение Дональда Трампа в Белый дом наверняка вызовет сложности во время срока фон дер Ляйен, поскольку ей придется бороться за поддержку Украины, соблюдение международных климатических целей и возобновление роста экономики континента перед лицом потенциальной глобальной торговой войны", — говорится в тексте.Отмечается, что с возвращением Трампа в Белый дом фон дер Ляйен может рассматриваться как слишком близкий к уходящему президенту Джо Байдену политик.В начале ноября глава ЕК на фоне опасений ухудшения отношений ЕС и США после победы Трампа на выборах заявила, что уже имеет опыт работы с его администрацией, который и может стать некой основой будущего взаимодействия.В Европе неоднократно высказывали опасения по поводу ужесточения торговой политики США при Трампе, а также его нежелания продолжать политику действующего президента Джо Байдена по Украине.
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в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, джо байден
В мире, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Джо Байден
"Ей придется бороться": стало известно о новых проблемах у фон дер Ляйен

Politico: возвращение Трампа станет проблемой для фон дер Ляйен

© Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Возвращение избранного президента США Дональда Трампа во власть вызовет сложности для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет Politico.
"Возвращение Дональда Трампа в Белый дом наверняка вызовет сложности во время срока фон дер Ляйен, поскольку ей придется бороться за поддержку Украины, соблюдение международных климатических целей и возобновление роста экономики континента перед лицом потенциальной глобальной торговой войны", — говорится в тексте.
Отмечается, что с возвращением Трампа в Белый дом фон дер Ляйен может рассматриваться как слишком близкий к уходящему президенту Джо Байдену политик.
В начале ноября глава ЕК на фоне опасений ухудшения отношений ЕС и США после победы Трампа на выборах заявила, что уже имеет опыт работы с его администрацией, который и может стать некой основой будущего взаимодействия.
В Европе неоднократно высказывали опасения по поводу ужесточения торговой политики США при Трампе, а также его нежелания продолжать политику действующего президента Джо Байдена по Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Не пощадят никого: Европа очень ждет большую кровь под русским флагом
3 декабря, 08:49
 
В миреСШАУкраинаЕвропаДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзДжо Байден
 
 
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