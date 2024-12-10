https://ria.ru/20241210/politika-1988485699.html

"Ей придется бороться": стало известно о новых проблемах у фон дер Ляйен

"Ей придется бороться": стало известно о новых проблемах у фон дер Ляйен - РИА Новости, 10.12.2024

"Ей придется бороться": стало известно о новых проблемах у фон дер Ляйен

Возвращение избранного президента США Дональда Трампа во власть вызовет сложности для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет Politico. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:44

2024-12-10T18:44

2024-12-10T19:31

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урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Возвращение избранного президента США Дональда Трампа во власть вызовет сложности для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет Politico."Возвращение Дональда Трампа в Белый дом наверняка вызовет сложности во время срока фон дер Ляйен, поскольку ей придется бороться за поддержку Украины, соблюдение международных климатических целей и возобновление роста экономики континента перед лицом потенциальной глобальной торговой войны", — говорится в тексте.Отмечается, что с возвращением Трампа в Белый дом фон дер Ляйен может рассматриваться как слишком близкий к уходящему президенту Джо Байдену политик.В начале ноября глава ЕК на фоне опасений ухудшения отношений ЕС и США после победы Трампа на выборах заявила, что уже имеет опыт работы с его администрацией, который и может стать некой основой будущего взаимодействия.В Европе неоднократно высказывали опасения по поводу ужесточения торговой политики США при Трампе, а также его нежелания продолжать политику действующего президента Джо Байдена по Украине.

https://ria.ru/20241203/evropa-1987012542.html

сша

украина

европа

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в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, джо байден