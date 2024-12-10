СК сообщил подробности гибели бортпроводниц "Уральских авиалиний" в Москве
СК: погибшие под поездом в Москве две бортпроводницы не слышали сигнал машиниста
Железная дорога. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Две девушки, погибшие под поездом в Москве, не слышали сигнал машиниста, экстренно пытавшегося притормозить состав, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Утром 8 декабря рядом с платформой железнодорожной станции Нагатинская Павелецкого направления МЖД смертельно травмированы две девушки. Предварительными проверочными мероприятиями установлено, что девушки шли вдоль путей, машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось", – говорится в сообщении.
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По факту смертельного травмирования девушек возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, отмечает ведомство.
Ранее в "Уральских авиалиниях" подтвердили РИА Новости, что две бортпроводницы авиакомпании погибли под поездом в Москве. Девушки "погибли в нерабочее время, находились там по своим делам", им было 19 и 20 лет, уточняла пресс-служба перевозчика.
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