https://ria.ru/20241210/poezd-1988346868.html

СК сообщил подробности гибели бортпроводниц "Уральских авиалиний" в Москве

СК сообщил подробности гибели бортпроводниц "Уральских авиалиний" в Москве - РИА Новости, 10.12.2024

СК сообщил подробности гибели бортпроводниц "Уральских авиалиний" в Москве

Две девушки, погибшие под поездом в Москве, не слышали сигнал машиниста, экстренно пытавшегося притормозить состав, сообщает пресс-служба Западного... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T11:29

2024-12-10T11:29

2024-12-10T11:29

происшествия

москва

уральские авиалинии

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99594/15/995941517_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_8cc19041f2a88a5745329718b4dd2393.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Две девушки, погибшие под поездом в Москве, не слышали сигнал машиниста, экстренно пытавшегося притормозить состав, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. "Утром 8 декабря рядом с платформой железнодорожной станции Нагатинская Павелецкого направления МЖД смертельно травмированы две девушки. Предварительными проверочными мероприятиями установлено, что девушки шли вдоль путей, машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось", – говорится в сообщении. По факту смертельного травмирования девушек возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, отмечает ведомство. Ранее в "Уральских авиалиниях" подтвердили РИА Новости, что две бортпроводницы авиакомпании погибли под поездом в Москве. Девушки "погибли в нерабочее время, находились там по своим делам", им было 19 и 20 лет, уточняла пресс-служба перевозчика.

https://ria.ru/20241108/elektrichka-1982720711.html

https://ria.ru/20241109/rzhd-1982779627.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, уральские авиалинии, следственный комитет россии (ск рф)