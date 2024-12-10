Рейтинг@Mail.ru
СК сообщил подробности гибели бортпроводниц "Уральских авиалиний" в Москве - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/poezd-1988346868.html
СК сообщил подробности гибели бортпроводниц "Уральских авиалиний" в Москве
СК сообщил подробности гибели бортпроводниц "Уральских авиалиний" в Москве - РИА Новости, 10.12.2024
СК сообщил подробности гибели бортпроводниц "Уральских авиалиний" в Москве
Две девушки, погибшие под поездом в Москве, не слышали сигнал машиниста, экстренно пытавшегося притормозить состав, сообщает пресс-служба Западного... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:29
2024-12-10T11:29
происшествия
москва
уральские авиалинии
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99594/15/995941517_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_8cc19041f2a88a5745329718b4dd2393.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Две девушки, погибшие под поездом в Москве, не слышали сигнал машиниста, экстренно пытавшегося притормозить состав, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. "Утром 8 декабря рядом с платформой железнодорожной станции Нагатинская Павелецкого направления МЖД смертельно травмированы две девушки. Предварительными проверочными мероприятиями установлено, что девушки шли вдоль путей, машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось", – говорится в сообщении. По факту смертельного травмирования девушек возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, отмечает ведомство. Ранее в "Уральских авиалиниях" подтвердили РИА Новости, что две бортпроводницы авиакомпании погибли под поездом в Москве. Девушки "погибли в нерабочее время, находились там по своим делам", им было 19 и 20 лет, уточняла пресс-служба перевозчика.
https://ria.ru/20241108/elektrichka-1982720711.html
https://ria.ru/20241109/rzhd-1982779627.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99594/15/995941517_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_b751f26d47538ab3a7b438bd7999eecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, уральские авиалинии, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Уральские авиалинии, Следственный комитет России (СК РФ)
СК сообщил подробности гибели бортпроводниц "Уральских авиалиний" в Москве

СК: погибшие под поездом в Москве две бортпроводницы не слышали сигнал машиниста

© Fotolia / Vladimir LivertsЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Fotolia / Vladimir Liverts
Железная дорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Две девушки, погибшие под поездом в Москве, не слышали сигнал машиниста, экстренно пытавшегося притормозить состав, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Утром 8 декабря рядом с платформой железнодорожной станции Нагатинская Павелецкого направления МЖД смертельно травмированы две девушки. Предварительными проверочными мероприятиями установлено, что девушки шли вдоль путей, машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось", – говорится в сообщении.
Девушка в наушниках вышла на красный свет светофора перед приближающейся электричкой на станции Сергиев Посад в Подмосковье и чудом выжила - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
В Подмосковье девушка выжила, попав под электричку
8 ноября, 16:40
По факту смертельного травмирования девушек возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, отмечает ведомство.
Ранее в "Уральских авиалиниях" подтвердили РИА Новости, что две бортпроводницы авиакомпании погибли под поездом в Москве. Девушки "погибли в нерабочее время, находились там по своим делам", им было 19 и 20 лет, уточняла пресс-служба перевозчика.
Поезд прибывает на станцию Минская Киевского направления Московской железной дороги - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
РЖД напомнили о правилах перехода железнодорожных путей
9 ноября, 02:34
 
ПроисшествияМоскваУральские авиалинииСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала