https://ria.ru/20241210/poezd-1988325504.html
В Москве погибли две бортпроводницы "Уральских авиалиний"
В Москве погибли две бортпроводницы "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 10.12.2024
В Москве погибли две бортпроводницы "Уральских авиалиний"
Две бортпроводницы авиакомпании "Уральские авиалинии" погибли под поездом в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь перевозчика Вера Гасникова. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:11
2024-12-10T10:11
2024-12-10T15:01
происшествия
москва
россия
уральские авиалинии
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154840/96/1548409636_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_8c1628b6c6a188fb3ce9470af51faa04.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Две бортпроводницы авиакомпании "Уральские авиалинии" погибли под поездом в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь перевозчика Вера Гасникова. "Авиакомпания официально подтверждает, что это наши сотрудницы. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Немыслимая трагедия. Девушки погибли в нерабочее время, находились там по своим делам, были не в форменной одежде", — сказала собеседница агентства. В пресс-службе авиакомпании добавили, что погибшим было 19 и 20 лет. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК, происшествие произошло 8 декабря, сейчас проводится проверка по части третьей статьи 263 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). "Они шли в раннее утреннее время вдоль железнодорожных путей. Когда увидели приближающийся поезд, то пытались запрыгнуть в него, но не успели", — уточнили агентству в правоохранительных органах.
https://ria.ru/20241109/rzhd-1982779627.html
https://ria.ru/20241108/elektrichka-1982720711.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154840/96/1548409636_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_5dc3512730463dbd402cfb391fbd00de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, уральские авиалинии, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Уральские авиалинии, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве погибли две бортпроводницы "Уральских авиалиний"
Две бортпроводницы "Уральских авиалиний" попали под поезд в Москве и погибли
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Две бортпроводницы авиакомпании "Уральские авиалинии" погибли под поездом в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь перевозчика Вера Гасникова.
"Авиакомпания официально подтверждает, что это наши сотрудницы. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Немыслимая трагедия. Девушки погибли в нерабочее время, находились там по своим делам, были не в форменной одежде", — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе авиакомпании добавили, что погибшим было 19 и 20 лет.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК
, происшествие произошло 8 декабря, сейчас проводится проверка по части третьей статьи 263 УК России
("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").
"Они шли в раннее утреннее время вдоль железнодорожных путей. Когда увидели приближающийся поезд, то пытались запрыгнуть в него, но не успели", — уточнили агентству в правоохранительных органах.