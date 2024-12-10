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В Москве погибли две бортпроводницы "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 10.12.2024
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10:11 10.12.2024 (обновлено: 15:01 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/poezd-1988325504.html
В Москве погибли две бортпроводницы "Уральских авиалиний"
В Москве погибли две бортпроводницы "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 10.12.2024
В Москве погибли две бортпроводницы "Уральских авиалиний"
Две бортпроводницы авиакомпании "Уральские авиалинии" погибли под поездом в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь перевозчика Вера Гасникова. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:11
2024-12-10T15:01
происшествия
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россия
уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Две бортпроводницы авиакомпании "Уральские авиалинии" погибли под поездом в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь перевозчика Вера Гасникова. "Авиакомпания официально подтверждает, что это наши сотрудницы. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Немыслимая трагедия. Девушки погибли в нерабочее время, находились там по своим делам, были не в форменной одежде", — сказала собеседница агентства. В пресс-службе авиакомпании добавили, что погибшим было 19 и 20 лет. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК, происшествие произошло 8 декабря, сейчас проводится проверка по части третьей статьи 263 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). "Они шли в раннее утреннее время вдоль железнодорожных путей. Когда увидели приближающийся поезд, то пытались запрыгнуть в него, но не успели", — уточнили агентству в правоохранительных органах.
https://ria.ru/20241109/rzhd-1982779627.html
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происшествия, москва, россия, уральские авиалинии, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Уральские авиалинии, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве погибли две бортпроводницы "Уральских авиалиний"

Две бортпроводницы "Уральских авиалиний" попали под поезд в Москве и погибли

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Две бортпроводницы авиакомпании "Уральские авиалинии" погибли под поездом в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь перевозчика Вера Гасникова.
"Авиакомпания официально подтверждает, что это наши сотрудницы. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Немыслимая трагедия. Девушки погибли в нерабочее время, находились там по своим делам, были не в форменной одежде", — сказала собеседница агентства.
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В пресс-службе авиакомпании добавили, что погибшим было 19 и 20 лет.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК, происшествие произошло 8 декабря, сейчас проводится проверка по части третьей статьи 263 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").
"Они шли в раннее утреннее время вдоль железнодорожных путей. Когда увидели приближающийся поезд, то пытались запрыгнуть в него, но не успели", — уточнили агентству в правоохранительных органах.
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