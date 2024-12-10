https://ria.ru/20241210/podmoskove-1988484594.html

Предпринимателям Подмосковья увеличили поддержку на 390 млн рублей

Предпринимателям Подмосковья увеличили поддержку на 390 млн рублей - РИА Новости, 10.12.2024

Предпринимателям Подмосковья увеличили поддержку на 390 млн рублей

В Подмосковье расширили две региональные программы, направленные на поддержку сектора МСП в части развития производства, на 390 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:37

2024-12-10T18:37

2024-12-10T18:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Подмосковье расширили две региональные программы, направленные на поддержку сектора МСП в части развития производства, на 390 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Для увеличения охвата поддержки МСП правительство Московской области приняло решение расширить бюджеты двух востребованных программ субсидирования. Так, программа "Модернизация" была увеличена на 100 миллионов рублей, в итоге поддержку получат еще 47 предприятий, а общее количество получателей составит 278 субъектов МСП", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что также была увеличена программа субсидирования покупки промышленного оборудования на 290 миллионов рублей, общее количество получателей поддержки в этом году превысит 30 компаний. Программа "Модернизация" позволяет предпринимателям компенсировать часть затрат, связанных с покупкой и лизингом оборудования в целях создания и развития, либо модернизации производства. Субсидировать можно до 50% таких затрат, но не более пяти миллионов рублей. В 2024 году общий бюджет программы составил 750 миллионов рублей. Программа по возмещению затрат промышленным предприятиям на приобретение нового оборудования позволяет компенсировать до 20 миллионов рублей соответствующих расходов, но не более 50% всех затрат. В 2024 году объем поддержки по этой программе превысил 445 миллионов рублей. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области оказывается в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20241210/podmoskove-1988463991.html

https://ria.ru/20241210/novyy_god-1988442797.html

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московская область (подмосковье)