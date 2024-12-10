https://ria.ru/20241210/podmoskove-1988359721.html

Производители продуктов питания Подмосковья вошли в рейтинг лучших в стране

Производители продуктов питания Подмосковья вошли в рейтинг лучших в стране - РИА Новости, 10.12.2024

Производители продуктов питания Подмосковья вошли в рейтинг лучших в стране

Четыре предприятия из Подмосковья вошли в десятку лучших российских производителей продуктов питания по версии ежегодного рейтинга от организации Tastes of... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:29

2024-12-10T12:29

2024-12-10T12:29

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Четыре предприятия из Подмосковья вошли в десятку лучших российских производителей продуктов питания по версии ежегодного рейтинга от организации Tastes of Russia, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В ежегодном рейтинге "Топ-50 лучших российских производителей продуктов питания" от организации Tastes of Russia в десятку лучших вошли четыре предприятия из Московской области, работающие по модели "от поля до прилавка". Рейтинг основан на мнении 500 ведущих экспертов пищевой промышленности и учитывает узнаваемость брендов, качество и доверие к продукции", - рассказали в пресс-службе. Как отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия, агрохолдинг "Белая Дача", известный благодаря своим свежим салатам разных сортов и овощам, занял шестое место. "Истринская сыроварня Олега Сироты" – восьмое место. Крупнейший производитель мясного направления "Мираторг" занял девятое место. Один из производственных комплексов компании расположен в городском округе Домодедово, его мощность составляет 137 тонн продукции в сутки. Предприятие уверено держит лидирующие позиции по производству свинины и говядины. Закрепил десятку предприятий рейтинга подмосковный Агрохолдинг "Продо" (АО "Мясокомбинат Клинский"), специализирующийся на производстве колбасных изделий.

https://ria.ru/20241209/yaytsa-1988272874.html

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экономика, московская область (подмосковье), мираторг, домодедово (аэропорт)