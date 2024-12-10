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Песков ответил на вопрос о рисках потери влияния на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.12.2024
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12:31 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/peskov-1988360534.html
Песков ответил на вопрос о рисках потери влияния на Ближнем Востоке
Песков ответил на вопрос о рисках потери влияния на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.12.2024
Песков ответил на вопрос о рисках потери влияния на Ближнем Востоке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас время анализа происходящих в Сирии событий, пока сложно предугадать, что последует за этим... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:31
2024-12-10T12:31
в мире
россия
дмитрий песков
обострение ситуации в сирии — 2024
сирия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас время анализа происходящих в Сирии событий, пока сложно предугадать, что последует за этим периодом неопределенности. "Сейчас, безусловно, сейчас время глубокого анализа происходящих событий, и сейчас пока трудно... предугадать окончательную форму, скажем так, которая последует после этого периода неопределённости", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле риск потери влияния на Ближнем Востоке на фоне нестабильной ситуации в Сирии. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ. -0-
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в мире, россия, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
Песков ответил на вопрос о рисках потери влияния на Ближнем Востоке

Песков заявил, что сейчас сложно предугадать последствия событий в Сирии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас время анализа происходящих в Сирии событий, пока сложно предугадать, что последует за этим периодом неопределенности.
"Сейчас, безусловно, сейчас время глубокого анализа происходящих событий, и сейчас пока трудно... предугадать окончательную форму, скажем так, которая последует после этого периода неопределённости", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле риск потери влияния на Ближнем Востоке на фоне нестабильной ситуации в Сирии.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ. -0-
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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В миреРоссияДмитрий ПесковОбострение ситуации в Сирии — 2024Сирия
 
 
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