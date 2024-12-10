Песков ответил на вопрос о рисках потери влияния на Ближнем Востоке
Песков заявил, что сейчас сложно предугадать последствия событий в Сирии
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас время анализа происходящих в Сирии событий, пока сложно предугадать, что последует за этим периодом неопределенности.
"Сейчас, безусловно, сейчас время глубокого анализа происходящих событий, и сейчас пока трудно... предугадать окончательную форму, скажем так, которая последует после этого периода неопределённости", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле риск потери влияния на Ближнем Востоке на фоне нестабильной ситуации в Сирии.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ. -0-
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52