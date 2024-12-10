Песков рассказал о сотрудничестве России со странами Ближнего Востока
Песков: Россия тесно сотрудничает с рядом стран Ближнего Востока в разных сферах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия широко сотрудничает с рядом стран Ближнего Востока в разных сферах, есть совпадение интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжим этот диалог (со странами Ближнего Востока - ред.), у нас есть пересечение интересов со многими странами, совпадение интересов с рядом государств региона. У нас весьма широкоформатное сотрудничество осуществляется и торгово-экономическое, и другое, и все эти процессы мы намерены продолжать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле риск потери влияния на Ближнем Востоке на фоне нестабильной ситуации в Сирии.
Песков прокомментировал сообщения о нахождении Асада в Москве
9 декабря, 12:40
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.