Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о сотрудничестве России со странами Ближнего Востока - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/peskov-1988359425.html
Песков рассказал о сотрудничестве России со странами Ближнего Востока
Песков рассказал о сотрудничестве России со странами Ближнего Востока - РИА Новости, 10.12.2024
Песков рассказал о сотрудничестве России со странами Ближнего Востока
Россия широко сотрудничает с рядом стран Ближнего Востока в разных сферах, есть совпадение интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:29
2024-12-10T12:29
россия
москва
дмитрий песков
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия широко сотрудничает с рядом стран Ближнего Востока в разных сферах, есть совпадение интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжим этот диалог (со странами Ближнего Востока - ред.), у нас есть пересечение интересов со многими странами, совпадение интересов с рядом государств региона. У нас весьма широкоформатное сотрудничество осуществляется и торгово-экономическое, и другое, и все эти процессы мы намерены продолжать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле риск потери влияния на Ближнем Востоке на фоне нестабильной ситуации в Сирии. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241209/asad-1988129955.html
https://ria.ru/20241209/peskov-1988129614.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, дмитрий песков, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Песков рассказал о сотрудничестве России со странами Ближнего Востока

Песков: Россия тесно сотрудничает с рядом стран Ближнего Востока в разных сферах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия широко сотрудничает с рядом стран Ближнего Востока в разных сферах, есть совпадение интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжим этот диалог (со странами Ближнего Востока - ред.), у нас есть пересечение интересов со многими странами, совпадение интересов с рядом государств региона. У нас весьма широкоформатное сотрудничество осуществляется и торгово-экономическое, и другое, и все эти процессы мы намерены продолжать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле риск потери влияния на Ближнем Востоке на фоне нестабильной ситуации в Сирии.
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Песков прокомментировал сообщения о нахождении Асада в Москве
9 декабря, 12:40
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Дым над Дамаском, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Песков ответил на вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии
9 декабря, 12:38
 
РоссияМоскваДмитрий ПесковБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала