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Либеральный мировой порядок закончился, заявил Орбан - РИА Новости, 10.12.2024
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23:32 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/orban-1988519022.html
Либеральный мировой порядок закончился, заявил Орбан
Либеральный мировой порядок закончился, заявил Орбан - РИА Новости, 10.12.2024
Либеральный мировой порядок закончился, заявил Орбан
Либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T23:32
2024-12-10T23:32
в мире
венгрия
восток
евразия
виктор орбан
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 10 дек - РИА Новости. Либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мир ждут радикальные перемены, либеральный мировой порядок закончился, и только те страны, которые максимально используют свои силы, смогут стать победителями во время перемен, а те, кто подчиняется, становится в ряд, не способен показать свои собственные ценности, не способен обнаружить силу, присущую нашему национальному характеру, в короткое время потеряют значимость", - сказал Орбан на открытии после ремонта корпусов Венгерского ветеринарного университета. По его словам, Венгрия, будучи "самой западной страной из восточных и самой восточной из западных", хочет иметь связи "со всеми мировыми экономическими центрами силы". "Мы не хотим идти по пути, проложенному другими, а хотим воспользоваться преимуществами нашей собственной истории, экономической структуры и культуры", - отметил он. Венгерский премьер ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. Ранее Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. По его словам, Венгрия в условиях падения конкурентоспособности Запада хочет найти для себя собственную экономическую модель, составленную из наиболее приемлемых для нее мировых образцов, не заимствуя напрямую восточные методы, но и не замыкаясь на блоки. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, стали страны Востока.
https://ria.ru/20241207/orban-1987907304.html
https://ria.ru/20241206/orban-1987682037.html
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в мире, венгрия, восток, евразия, виктор орбан, петер сийярто
В мире, Венгрия, Восток, Евразия, Виктор Орбан, Петер Сийярто
Либеральный мировой порядок закончился, заявил Орбан

Орбан: выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 дек - РИА Новости. Либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мир ждут радикальные перемены, либеральный мировой порядок закончился, и только те страны, которые максимально используют свои силы, смогут стать победителями во время перемен, а те, кто подчиняется, становится в ряд, не способен показать свои собственные ценности, не способен обнаружить силу, присущую нашему национальному характеру, в короткое время потеряют значимость", - сказал Орбан на открытии после ремонта корпусов Венгерского ветеринарного университета.
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По его словам, Венгрия, будучи "самой западной страной из восточных и самой восточной из западных", хочет иметь связи "со всеми мировыми экономическими центрами силы".
"Мы не хотим идти по пути, проложенному другими, а хотим воспользоваться преимуществами нашей собственной истории, экономической структуры и культуры", - отметил он.
Венгерский премьер ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии.
Ранее Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. По его словам, Венгрия в условиях падения конкурентоспособности Запада хочет найти для себя собственную экономическую модель, составленную из наиболее приемлемых для нее мировых образцов, не заимствуя напрямую восточные методы, но и не замыкаясь на блоки.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, стали страны Востока.
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В миреВенгрияВостокЕвразияВиктор ОрбанПетер Сийярто
 
 
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