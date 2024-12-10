Либеральный мировой порядок закончился, заявил Орбан
Орбан: выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 дек - РИА Новости. Либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мир ждут радикальные перемены, либеральный мировой порядок закончился, и только те страны, которые максимально используют свои силы, смогут стать победителями во время перемен, а те, кто подчиняется, становится в ряд, не способен показать свои собственные ценности, не способен обнаружить силу, присущую нашему национальному характеру, в короткое время потеряют значимость", - сказал Орбан на открытии после ремонта корпусов Венгерского ветеринарного университета.
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По его словам, Венгрия, будучи "самой западной страной из восточных и самой восточной из западных", хочет иметь связи "со всеми мировыми экономическими центрами силы".
"Мы не хотим идти по пути, проложенному другими, а хотим воспользоваться преимуществами нашей собственной истории, экономической структуры и культуры", - отметил он.
Ранее Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. По его словам, Венгрия в условиях падения конкурентоспособности Запада хочет найти для себя собственную экономическую модель, составленную из наиболее приемлемых для нее мировых образцов, не заимствуя напрямую восточные методы, но и не замыкаясь на блоки.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, стали страны Востока.
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