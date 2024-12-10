https://ria.ru/20241210/opk-1988413420.html

Народный ОПК стал серьезной отраслью, заявил Путин

Народный ОПК стал серьезной отраслью, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2024

Народный ОПК стал серьезной отраслью, заявил Путин

"Народный ОПК" стал серьезной отраслью, поэтому нужно активнее задействовать его ресурсы и потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:22

2024-12-10T15:22

2024-12-10T15:33

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. "Народный ОПК" стал серьезной отраслью, поэтому нужно активнее задействовать его ресурсы и потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."Очень важно, что вы работаете здесь в тесном контакте с Общественной палатой и волонтерскими организациями, с Фондом "Защитники Отечества". Члены Совета помогают жителям территорий, находящихся под обстрелом противника, многое делают для обеспечения наших героев на передовой, в том числе продукцией так называемого "Народного ОПК". Я уже говорил, что он стал серьезной отраслью - и нам надо активно задействовать его ресурсы", - сказал глава государства.

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россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин