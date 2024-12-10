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Народный ОПК стал серьезной отраслью, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2024
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15:22 10.12.2024 (обновлено: 15:33 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/opk-1988413420.html
Народный ОПК стал серьезной отраслью, заявил Путин
Народный ОПК стал серьезной отраслью, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2024
Народный ОПК стал серьезной отраслью, заявил Путин
"Народный ОПК" стал серьезной отраслью, поэтому нужно активнее задействовать его ресурсы и потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:22
2024-12-10T15:33
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. "Народный ОПК" стал серьезной отраслью, поэтому нужно активнее задействовать его ресурсы и потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."Очень важно, что вы работаете здесь в тесном контакте с Общественной палатой и волонтерскими организациями, с Фондом "Защитники Отечества". Члены Совета помогают жителям территорий, находящихся под обстрелом противника, многое делают для обеспечения наших героев на передовой, в том числе продукцией так называемого "Народного ОПК". Я уже говорил, что он стал серьезной отраслью - и нам надо активно задействовать его ресурсы", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20241210/putin-1988415690.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Народный ОПК стал серьезной отраслью, заявил Путин

Путин призвал активнее задействовать потенциал народного ОПК

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© POOL
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. "Народный ОПК" стал серьезной отраслью, поэтому нужно активнее задействовать его ресурсы и потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
"Очень важно, что вы работаете здесь в тесном контакте с Общественной палатой и волонтерскими организациями, с Фондом "Защитники Отечества". Члены Совета помогают жителям территорий, находящихся под обстрелом противника, многое делают для обеспечения наших героев на передовой, в том числе продукцией так называемого "Народного ОПК". Я уже говорил, что он стал серьезной отраслью - и нам надо активно задействовать его ресурсы", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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