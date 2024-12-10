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Президенту Бразилии провели трепанацию черепа
Президенту Бразилии провели трепанацию черепа - РИА Новости, 10.12.2024
Президенту Бразилии провели трепанацию черепа
Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому, сообщила больница Сирио-Либанес на своем сайте. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:09
2024-12-10T11:09
2024-12-10T14:16
бразилия
в мире
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому, сообщила больница Сирио-Либанес на своем сайте."Операция прошла без осложнений. В настоящее время президент чувствует себя хорошо, находится под наблюдением в палате интенсивной терапии", — отмечается в релизе.Лула да Силва поступил в клинику накануне вечером для обследования из-за головной боли. МРТ показала внутричерепное кровоизлияние, возникшее в результате несчастного случая, произошедшего 19 октября. После этого он был переведен из столичного отделения больницы в Сан-Паулу, "где ему сделали трепанацию черепа для дренирования гематомы".Ранее Луис Инасиу Лула да Силва получил дома травму затылка. Она не представляет опасности для здоровья президента, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния. По этой причине политик отменил визит в Россию и принял участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции.
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бразилия, в мире, луис инасиу лула да силва
Бразилия, В мире, Луис Инасиу Лула да Силва
Президенту Бразилии провели трепанацию черепа
Главе Бразилии Луле да Силве провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому