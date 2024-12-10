https://ria.ru/20241210/obstrely-1988292617.html

От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 50 россиян, заявил Мирошник

От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 50 россиян, заявил Мирошник - РИА Новости, 10.12.2024

От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 50 россиян, заявил Мирошник

От обстрелов ВСУ за минувшую неделю пострадали 50 мирных жителей России: ранены 45 человек, пятеро погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T00:59

2024-12-10T00:59

2024-12-10T00:59

херсонская область

новая каховка

каховка

родион мирошник

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156194/19/1561941967_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_30159478576fbbeb44121fccd3aa2ae0.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. От обстрелов ВСУ за минувшую неделю пострадали 50 мирных жителей России: ранены 45 человек, пятеро погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 50 мирных жителей: ранены 45 человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли 5 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях за неделю киевский режим выпустил не менее 1290 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства. Мирошник указал, что на минувшей неделе наибольшая интенсивность обстрелов гражданских объектов фиксировалась на территории Херсонской области - число прилетов за неделю превысило 400. Чаще всего обстрелам подвергались Новая Каховка, Каховка, Алешки, Горностаевка, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха, отметил он, подчеркнув, что прицельные удары наносились по жилым домам и социальным центрам. "Объектами преднамеренных атак становились городские автобусы и гражданский транспорт. Подвергались обстрелам объекты энергетической инфраструктуры, использовалась тактика "повторных ударов", направленных на нанесение ущерба спасательным и аварийным службам", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20241209/saldo-1988069436.html

https://ria.ru/20241208/gorlovka-1988028217.html

херсонская область

новая каховка

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , новая каховка, каховка, родион мирошник, происшествия