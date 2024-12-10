https://ria.ru/20241210/obstrely-1988292617.html
От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 50 россиян, заявил Мирошник
От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 50 россиян, заявил Мирошник - РИА Новости, 10.12.2024
От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 50 россиян, заявил Мирошник
От обстрелов ВСУ за минувшую неделю пострадали 50 мирных жителей России: ранены 45 человек, пятеро погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T00:59
2024-12-10T00:59
2024-12-10T00:59
херсонская область
новая каховка
каховка
родион мирошник
происшествия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. От обстрелов ВСУ за минувшую неделю пострадали 50 мирных жителей России: ранены 45 человек, пятеро погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 50 мирных жителей: ранены 45 человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли 5 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях за неделю киевский режим выпустил не менее 1290 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства. Мирошник указал, что на минувшей неделе наибольшая интенсивность обстрелов гражданских объектов фиксировалась на территории Херсонской области - число прилетов за неделю превысило 400. Чаще всего обстрелам подвергались Новая Каховка, Каховка, Алешки, Горностаевка, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха, отметил он, подчеркнув, что прицельные удары наносились по жилым домам и социальным центрам. "Объектами преднамеренных атак становились городские автобусы и гражданский транспорт. Подвергались обстрелам объекты энергетической инфраструктуры, использовалась тактика "повторных ударов", направленных на нанесение ущерба спасательным и аварийным службам", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20241209/saldo-1988069436.html
https://ria.ru/20241208/gorlovka-1988028217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , новая каховка, каховка, родион мирошник, происшествия
Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Родион Мирошник, Происшествия
От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 50 россиян, заявил Мирошник
Посол Мирошник: за неделю от обстрелов ВСУ пострадали 50 мирных жителей России
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. От обстрелов ВСУ за минувшую неделю пострадали 50 мирных жителей России: ранены 45 человек, пятеро погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 50 мирных жителей: ранены 45 человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли 5 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях за неделю киевский режим выпустил не менее 1290 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства.
Мирошник
указал, что на минувшей неделе наибольшая интенсивность обстрелов гражданских объектов фиксировалась на территории Херсонской области
- число прилетов за неделю превысило 400.
Чаще всего обстрелам подвергались Новая Каховка
, Каховка
, Алешки, Горностаевка, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха, отметил он, подчеркнув, что прицельные удары наносились по жилым домам и социальным центрам.
"Объектами преднамеренных атак становились городские автобусы и гражданский транспорт. Подвергались обстрелам объекты энергетической инфраструктуры, использовалась тактика "повторных ударов", направленных на нанесение ущерба спасательным и аварийным службам", - заключил дипломат.