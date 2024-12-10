ВСУ более 60 раз атаковали Белгородскую область за сутки
Гладков: ВСУ за сутки более 60 раз атаковали пять районов Белгородской области
Разбитое окно. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли более 40 снарядами и атаковали с использованием 20 беспилотников пять приграничных районов Белгородской области, трое мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 15 населенных пунктов подверглись ударам со стороны Украины. В ходе девяти обстрелов было выпущено 44 снаряда. В результате атак повреждены один многоквартирный дом, три частных домовладения и три транспортных средства.
"Над Борисовским районом системой ПВО сбит один беспилотник. Обошлось без последствий. В Валуйском муниципальном округе в районе села Двулучное в результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль ранены трое. Пострадавшие, получив необходимую медицинскую помощь, продолжат лечение амбулаторно", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам нанесены удары с помощью 4 БПЛА. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и трем селам выпущены 34 боеприпаса, а также с БПЛА сброшено одно взрывное устройство.
"В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Архангельское, Белянка, Муром, Первое Цепляево и хутор Балки подверглись 3 обстрелам с применением 10 снарядов, а также атакам 13 беспилотников... Аварийные службы восстановили электроснабжение в сёлах Крапивное и Чураево, в городе Шебекино частично микрорайон Северный временно остаётся без света", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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