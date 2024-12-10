https://ria.ru/20241210/obstrel-1988331975.html

ВСУ более 60 раз атаковали Белгородскую область за сутки

ВСУ более 60 раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 10.12.2024

ВСУ более 60 раз атаковали Белгородскую область за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли более 40 снарядами и атаковали с использованием 20 беспилотников пять приграничных районов Белгородской... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T10:31

2024-12-10T10:31

2024-12-10T10:31

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли более 40 снарядами и атаковали с использованием 20 беспилотников пять приграничных районов Белгородской области, трое мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 15 населенных пунктов подверглись ударам со стороны Украины. В ходе девяти обстрелов было выпущено 44 снаряда. В результате атак повреждены один многоквартирный дом, три частных домовладения и три транспортных средства. "Над Борисовским районом системой ПВО сбит один беспилотник. Обошлось без последствий. В Валуйском муниципальном округе в районе села Двулучное в результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль ранены трое. Пострадавшие, получив необходимую медицинскую помощь, продолжат лечение амбулаторно", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам нанесены удары с помощью 4 БПЛА. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и трем селам выпущены 34 боеприпаса, а также с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. "В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Архангельское, Белянка, Муром, Первое Цепляево и хутор Балки подверглись 3 обстрелам с применением 10 снарядов, а также атакам 13 беспилотников... Аварийные службы восстановили электроснабжение в сёлах Крапивное и Чураево, в городе Шебекино частично микрорайон Северный временно остаётся без света", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241201/vyplaty-1986694024.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков