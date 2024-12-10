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Источник: ВСУ нанесли 50 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли 50 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 10.12.2024
Источник: ВСУ нанесли 50 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 50 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:25
2024-12-10T10:25
2024-12-10T10:25
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херсонская область
каховка
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ГЕНИЧЕСК, 10 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 50 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 32 артиллерийских удара. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каиры, Горностаевка, Каховка, Алешки, Новая Каховка, Большая Лепетиха, Таврийск, Корсунка, Подстепное, Саги.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Происшествия, Новая Каховка
Источник: ВСУ нанесли 50 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 50 ударов по десяти населенным пунктам Херсонской области