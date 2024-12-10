https://ria.ru/20241210/nebenzya-1988293448.html
Все были удивлены событиями в Сирии, заявил Небензя
Все были удивлены событиями в Сирии, заявил Небензя - РИА Новости, 10.12.2024
Все были удивлены событиями в Сирии, заявил Небензя
Все, включая членов Совбеза ООН, были удивлены сменой власти в Сирии, заявил постоянный представитель России при Всемирной Организации Василий Небензя. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T01:15
2024-12-10T01:15
2024-12-10T01:46
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ООН, 10 дек - РИА Новости. Все, включая членов Совбеза ООН, были удивлены сменой власти в Сирии, заявил постоянный представитель России при Всемирной Организации Василий Небензя."Все были удивлены этими событиями, все, включая членов Совета", - сказал российский дипломат в рамках пресс-подхода."Нам придется ждать, наблюдать и оценивать, как развивается ситуация", – сказал Небензя.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988290918.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, оон, обострение ситуации в сирии — 2024, василий небензя, башар асад, москва, россия, в мире
Сирия, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Василий Небензя, Башар Асад, Москва, Россия, В мире
Все были удивлены событиями в Сирии, заявил Небензя
Небензя: все, включая членов СБ ООН, удивлены событиями в Сирии
ООН, 10 дек - РИА Новости. Все, включая членов Совбеза ООН, были удивлены сменой власти в Сирии, заявил постоянный представитель России при Всемирной Организации Василий Небензя.
"Все были удивлены этими событиями, все, включая членов Совета", - сказал российский дипломат в рамках пресс-подхода.
"Нам придется ждать, наблюдать и оценивать, как развивается ситуация", – сказал Небензя.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад
после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву
- Россия
предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии
.