https://ria.ru/20241210/nebenzja-1988297117.html

Небензя в шутку предложил американцам помочь найти лидера ХТШ

Небензя в шутку предложил американцам помочь найти лидера ХТШ - РИА Новости, 10.12.2024

Небензя в шутку предложил американцам помочь найти лидера ХТШ

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя в шутку предложил американцам помочь отыскать главу группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T02:39

2024-12-10T02:39

2024-12-10T11:03

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ООН, 10 дек — РИА Новости. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя в шутку предложил американцам помочь отыскать главу группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Абу Мухаммеда аль-Джулани, за содействие в поимке которого Госдеп США обещает десять миллионов долларов. "Госдепартамент признает аль-Джулани лидером ХТШ и предлагает вознаграждение в размере десяти миллионов долларов тем, кто поможет его задержать. Я сказал американцам: дайте нам десять миллионов. Мы знаем, как вам помочь. Мы дадим вам адрес, по которому вы сможете его найти", — сказал Небензя журналистам. Согласились ли американцы на предложение, российский дипломат не раскрыл.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988292150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, василий небензя, оон, государственный департамент сша