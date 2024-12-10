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Небензя в шутку предложил американцам помочь найти лидера ХТШ - РИА Новости, 10.12.2024
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02:39 10.12.2024 (обновлено: 11:03 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/nebenzja-1988297117.html
Небензя в шутку предложил американцам помочь найти лидера ХТШ
Небензя в шутку предложил американцам помочь найти лидера ХТШ - РИА Новости, 10.12.2024
Небензя в шутку предложил американцам помочь найти лидера ХТШ
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя в шутку предложил американцам помочь отыскать главу группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T02:39
2024-12-10T11:03
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ООН, 10 дек — РИА Новости. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя в шутку предложил американцам помочь отыскать главу группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Абу Мухаммеда аль-Джулани, за содействие в поимке которого Госдеп США обещает десять миллионов долларов. "Госдепартамент признает аль-Джулани лидером ХТШ и предлагает вознаграждение в размере десяти миллионов долларов тем, кто поможет его задержать. Я сказал американцам: дайте нам десять миллионов. Мы знаем, как вам помочь. Мы дадим вам адрес, по которому вы сможете его найти", — сказал Небензя журналистам. Согласились ли американцы на предложение, российский дипломат не раскрыл.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988292150.html
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в мире, россия, сша, василий небензя, оон, государственный департамент сша
В мире, Россия, США, Василий Небензя, ООН, Государственный департамент США
Небензя в шутку предложил американцам помочь найти лидера ХТШ

Небензя предложил американцам помочь найти лидера ХТШ Абу Мухаммеда аль-Джулани

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Seth Wenig
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ООН, 10 дек — РИА Новости. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя в шутку предложил американцам помочь отыскать главу группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Абу Мухаммеда аль-Джулани, за содействие в поимке которого Госдеп США обещает десять миллионов долларов.
"Госдепартамент признает аль-Джулани лидером ХТШ и предлагает вознаграждение в размере десяти миллионов долларов тем, кто поможет его задержать. Я сказал американцам: дайте нам десять миллионов. Мы знаем, как вам помочь. Мы дадим вам адрес, по которому вы сможете его найти", — сказал Небензя журналистам.
Согласились ли американцы на предложение, российский дипломат не раскрыл.
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