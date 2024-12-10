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Небензя в шутку предложил американцам помочь найти лидера ХТШ
Небензя в шутку предложил американцам помочь найти лидера ХТШ - РИА Новости, 10.12.2024
Небензя в шутку предложил американцам помочь найти лидера ХТШ
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя в шутку предложил американцам помочь отыскать главу группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T02:39
2024-12-10T02:39
2024-12-10T11:03
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ООН, 10 дек — РИА Новости. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя в шутку предложил американцам помочь отыскать главу группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Абу Мухаммеда аль-Джулани, за содействие в поимке которого Госдеп США обещает десять миллионов долларов. "Госдепартамент признает аль-Джулани лидером ХТШ и предлагает вознаграждение в размере десяти миллионов долларов тем, кто поможет его задержать. Я сказал американцам: дайте нам десять миллионов. Мы знаем, как вам помочь. Мы дадим вам адрес, по которому вы сможете его найти", — сказал Небензя журналистам. Согласились ли американцы на предложение, российский дипломат не раскрыл.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988292150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Россия, США, Василий Небензя, ООН, Государственный департамент США
Небензя в шутку предложил американцам помочь найти лидера ХТШ
Небензя предложил американцам помочь найти лидера ХТШ Абу Мухаммеда аль-Джулани