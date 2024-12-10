https://ria.ru/20241210/naryshkin-1988320668.html

Нарышкин назвал регион, приоритетный для атак спецслужб англосаксов

Нарышкин назвал регион, приоритетный для атак спецслужб англосаксов - РИА Новости, 10.12.2024

Нарышкин назвал регион, приоритетный для атак спецслужб англосаксов

Постсоветское пространство остается приоритетным направлением атак со стороны спецслужб США и Великобритании, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:34

2024-12-10T09:34

2024-12-10T09:34

в мире

сша

великобритания

россия

сергей нарышкин

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Постсоветское пространство остается приоритетным направлением атак со стороны спецслужб США и Великобритании, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик". "Анализ имеющихся в Службе данных позволяет сделать вывод о том, что постсоветское пространство остается приоритетным направлением атак со стороны американских и британских спецслужб", - отметил Нарышкин. "Запад поставил перед собой амбициозную цель разорвать не только экономические, политические, но и глубинные исторические и гуманитарные связи между нашими странами. Такой подход вытекает из известной максимы англосаксов "Кто управляет Евразией, тот владеет миром". Хотя "управлять" для них означает "разделять", "сеять хаос", а потом предлагать себя обескровленным народам в качестве "беспристрастных гарантов безопасности". Как это происходит — хорошо видно на украинском примере", - добавил директор СВР.

https://ria.ru/20241003/naryshkin-1976220900.html

сша

великобритания

россия

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в мире, сша, великобритания, россия, сергей нарышкин