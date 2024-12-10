Рейтинг@Mail.ru
Эскалация со стороны Запада приблизит его же поражение, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/naryshkin-1988319496.html
Эскалация со стороны Запада приблизит его же поражение, заявил Нарышкин
Эскалация со стороны Запада приблизит его же поражение, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.12.2024
Эскалация со стороны Запада приблизит его же поражение, заявил Нарышкин
Дальнейшая эскалация со стороны западников не приведет к истощению России, как думают в Вашингтоне и Лондоне, но приблизит стратегическое поражение самого... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:29
2024-12-10T09:29
россия
вашингтон (штат)
лондон
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91427/88/914278803_0:0:2611:1469_1920x0_80_0_0_c3e12eaf073489854a7ed7b4cdcd5fe4.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Дальнейшая эскалация со стороны западников не приведет к истощению России, как думают в Вашингтоне и Лондоне, но приблизит стратегическое поражение самого Запада, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Запад рассчитывает воевать с Россией до последнего украинца, а когда их уже не будет - заставить сражаться прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе и немцев, заявил Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик". "Однако я с уверенностью заявляю: дальнейшая эскалация не только не приведет к истощению России, как рассчитывают в Вашингтоне и Лондоне, но приблизит стратегическое поражение самого Запада", - подчеркнул Нарышкин. "Несмотря на санкции и кражу наших суверенных активов, российская экономика демонстрирует рост, ускоренными темпами развивается импортозамещение, в том числе в высокотехнологичных отраслях. Появляются новые логистические цепочки, укрепляются хозяйственные связи с незападными странами, прежде всего на пространстве Большой Евразии", - добавил директор СВР.
https://ria.ru/20241210/sapery-1988301871.html
https://ria.ru/20241210/naryshkin-1988318043.html
россия
вашингтон (штат)
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91427/88/914278803_0:0:2611:1959_1920x0_80_0_0_2f7811acaecc40f362885cfd64f2a68e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вашингтон (штат), лондон, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, Вашингтон (штат), Лондон, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Эскалация со стороны Запада приблизит его же поражение, заявил Нарышкин

Нарышкин: дальнейшая эскалация со стороны Запада приблизит его же поражение

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Дальнейшая эскалация со стороны западников не приведет к истощению России, как думают в Вашингтоне и Лондоне, но приблизит стратегическое поражение самого Запада, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Запад рассчитывает воевать с Россией до последнего украинца, а когда их уже не будет - заставить сражаться прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе и немцев, заявил Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик".
Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Российские саперы обнаружили боеприпасы НАТО при разминировании в ДНР
Вчера, 05:16
"Однако я с уверенностью заявляю: дальнейшая эскалация не только не приведет к истощению России, как рассчитывают в Вашингтоне и Лондоне, но приблизит стратегическое поражение самого Запада", - подчеркнул Нарышкин.
"Несмотря на санкции и кражу наших суверенных активов, российская экономика демонстрирует рост, ускоренными темпами развивается импортозамещение, в том числе в высокотехнологичных отраслях. Появляются новые логистические цепочки, укрепляются хозяйственные связи с незападными странами, прежде всего на пространстве Большой Евразии", - добавил директор СВР.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Нарышкин обвинил англосаксов в переходе к открытому террору
Вчера, 09:19
 
РоссияВашингтон (штат)ЛондонСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала