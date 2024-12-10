https://ria.ru/20241210/naryshkin-1988319496.html

Эскалация со стороны Запада приблизит его же поражение, заявил Нарышкин

Эскалация со стороны Запада приблизит его же поражение, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.12.2024

Эскалация со стороны Запада приблизит его же поражение, заявил Нарышкин

Дальнейшая эскалация со стороны западников не приведет к истощению России, как думают в Вашингтоне и Лондоне, но приблизит стратегическое поражение самого... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:29

2024-12-10T09:29

2024-12-10T09:29

россия

вашингтон (штат)

лондон

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Дальнейшая эскалация со стороны западников не приведет к истощению России, как думают в Вашингтоне и Лондоне, но приблизит стратегическое поражение самого Запада, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Запад рассчитывает воевать с Россией до последнего украинца, а когда их уже не будет - заставить сражаться прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе и немцев, заявил Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик". "Однако я с уверенностью заявляю: дальнейшая эскалация не только не приведет к истощению России, как рассчитывают в Вашингтоне и Лондоне, но приблизит стратегическое поражение самого Запада", - подчеркнул Нарышкин. "Несмотря на санкции и кражу наших суверенных активов, российская экономика демонстрирует рост, ускоренными темпами развивается импортозамещение, в том числе в высокотехнологичных отраслях. Появляются новые логистические цепочки, укрепляются хозяйственные связи с незападными странами, прежде всего на пространстве Большой Евразии", - добавил директор СВР.

https://ria.ru/20241210/sapery-1988301871.html

https://ria.ru/20241210/naryshkin-1988318043.html

россия

вашингтон (штат)

лондон

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россия, вашингтон (штат), лондон, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире