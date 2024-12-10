https://ria.ru/20241210/naryshkin-1988318043.html

Нарышкин обвинил англосаксов в переходе к открытому террору

Нарышкин обвинил англосаксов в переходе к открытому террору - РИА Новости, 10.12.2024

Нарышкин обвинил англосаксов в переходе к открытому террору

Англосаксы перешли к открытому террору и попыткам физического устранения оппонентов, пример тому – покушение на словацкого премьера Роберта Фицо, под ударом... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:19

2024-12-10T09:19

2024-12-10T09:28

сергей нарышкин

в мире

словакия

сербия

украина

роберт фицо

александр вучич

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_0:249:3073:1978_1920x0_80_0_0_d3d3c22e01e7e1b65aa25c12e6e95d94.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Англосаксы перешли к открытому террору и попыткам физического устранения оппонентов, пример тому – покушение на словацкого премьера Роберта Фицо, под ударом находятся яркие лидеры формирующегося многополярного мира, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик".Запад отказывается признавать, что эпоха его безраздельного доминирования окончилась, отметил Нарышкин."Не то чтобы в Вашингтоне и Лондоне не понимали сути происходящего, но сказывается инертность их колониального мышления и глубоко укоренившийся расизм. Хотя временами у англосаксов, что называется, сдают нервы. На это, в частности, указывает их переход к открытому террору и попыткам физического устранения оппонентов. Иными словами, в их излюбленной формуле "купить или убить" явно начал преобладать второй ингредиент", - отметил Нарышкин."Чего, например, стоит громкое покушение на премьер-министра Словакии Фицо, который имеет смелость выступать в защиту национальных интересов своей страны? И это лишь один эпизод. Вспомним сообщения об угрозах физической расправы в адрес президента Сербии Вучича и премьер-министра Венгрии Орбана. Очевидно, что под ударом находятся буквально все яркие лидеры формирующегося многополярного мира", - добавил директор СВР.Покушение на Роберта Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники. Дело было переквалифицировано с покушения на убийство на теракт.Венгерский премьер Виктор Орбан после покушения на Фицо заявил в интервью чешскому телеканалу XTV, что теперь начал задумываться об угрозе своей жизни, хотя обычно этого не делал.Жизни президента Сербии Александра Вучича угрожают противники его политики и международные наркокланы, которые пользуются поддержкой иностранных спецслужб, заявил в интервью РИА Новости в августе вице-премьер Сербии Александр Вулин.

https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html

https://ria.ru/20241126/bortnikov-1985736534.html

словакия

сербия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей нарышкин, в мире, словакия, сербия, украина, роберт фицо, александр вучич, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато