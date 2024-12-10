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Нарышкин обвинил англосаксов в переходе к открытому террору - РИА Новости, 10.12.2024
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09:19 10.12.2024 (обновлено: 09:28 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/naryshkin-1988318043.html
Нарышкин обвинил англосаксов в переходе к открытому террору
Нарышкин обвинил англосаксов в переходе к открытому террору - РИА Новости, 10.12.2024
Нарышкин обвинил англосаксов в переходе к открытому террору
Англосаксы перешли к открытому террору и попыткам физического устранения оппонентов, пример тому – покушение на словацкого премьера Роберта Фицо, под ударом... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:19
2024-12-10T09:28
сергей нарышкин
в мире
словакия
сербия
украина
роберт фицо
александр вучич
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Англосаксы перешли к открытому террору и попыткам физического устранения оппонентов, пример тому – покушение на словацкого премьера Роберта Фицо, под ударом находятся яркие лидеры формирующегося многополярного мира, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик".Запад отказывается признавать, что эпоха его безраздельного доминирования окончилась, отметил Нарышкин."Не то чтобы в Вашингтоне и Лондоне не понимали сути происходящего, но сказывается инертность их колониального мышления и глубоко укоренившийся расизм. Хотя временами у англосаксов, что называется, сдают нервы. На это, в частности, указывает их переход к открытому террору и попыткам физического устранения оппонентов. Иными словами, в их излюбленной формуле "купить или убить" явно начал преобладать второй ингредиент", - отметил Нарышкин."Чего, например, стоит громкое покушение на премьер-министра Словакии Фицо, который имеет смелость выступать в защиту национальных интересов своей страны? И это лишь один эпизод. Вспомним сообщения об угрозах физической расправы в адрес президента Сербии Вучича и премьер-министра Венгрии Орбана. Очевидно, что под ударом находятся буквально все яркие лидеры формирующегося многополярного мира", - добавил директор СВР.Покушение на Роберта Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники. Дело было переквалифицировано с покушения на убийство на теракт.Венгерский премьер Виктор Орбан после покушения на Фицо заявил в интервью чешскому телеканалу XTV, что теперь начал задумываться об угрозе своей жизни, хотя обычно этого не делал.Жизни президента Сербии Александра Вучича угрожают противники его политики и международные наркокланы, которые пользуются поддержкой иностранных спецслужб, заявил в интервью РИА Новости в августе вице-премьер Сербии Александр Вулин.
https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html
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сергей нарышкин, в мире, словакия, сербия, украина, роберт фицо, александр вучич, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
Сергей Нарышкин, В мире, Словакия, Сербия, Украина, Роберт Фицо, Александр Вучич, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО
Нарышкин обвинил англосаксов в переходе к открытому террору

Нарышкин: англосаксы перешли к попыткам физического устранения оппонентов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Англосаксы перешли к открытому террору и попыткам физического устранения оппонентов, пример тому – покушение на словацкого премьера Роберта Фицо, под ударом находятся яркие лидеры формирующегося многополярного мира, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик".
Запад отказывается признавать, что эпоха его безраздельного доминирования окончилась, отметил Нарышкин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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"Не то чтобы в Вашингтоне и Лондоне не понимали сути происходящего, но сказывается инертность их колониального мышления и глубоко укоренившийся расизм. Хотя временами у англосаксов, что называется, сдают нервы. На это, в частности, указывает их переход к открытому террору и попыткам физического устранения оппонентов. Иными словами, в их излюбленной формуле "купить или убить" явно начал преобладать второй ингредиент", - отметил Нарышкин.
"Чего, например, стоит громкое покушение на премьер-министра Словакии Фицо, который имеет смелость выступать в защиту национальных интересов своей страны? И это лишь один эпизод. Вспомним сообщения об угрозах физической расправы в адрес президента Сербии Вучича и премьер-министра Венгрии Орбана. Очевидно, что под ударом находятся буквально все яркие лидеры формирующегося многополярного мира", - добавил директор СВР.
Покушение на Роберта Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники. Дело было переквалифицировано с покушения на убийство на теракт.
Венгерский премьер Виктор Орбан после покушения на Фицо заявил в интервью чешскому телеканалу XTV, что теперь начал задумываться об угрозе своей жизни, хотя обычно этого не делал.
Жизни президента Сербии Александра Вучича угрожают противники его политики и международные наркокланы, которые пользуются поддержкой иностранных спецслужб, заявил в интервью РИА Новости в августе вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Англосаксы толкают Киев на ядерный терроризм, заявил Бортников
26 ноября, 11:34
 
Сергей НарышкинВ миреСловакияСербияУкраинаРоберт ФицоАлександр ВучичСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТО
 
 
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