https://ria.ru/20241210/naemnik-1988450478.html

В России заочно осудили наемника из "Грузинского национального легиона"*

В России заочно осудили наемника из "Грузинского национального легиона"* - РИА Новости, 10.12.2024

В России заочно осудили наемника из "Грузинского национального легиона"*

Наемник из "Грузинского национального легиона"* Картлос Руситашвили, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, заочно осужден на 14 лет, сообщается в РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:15

2024-12-10T17:15

2024-12-10T17:15

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Наемник из "Грузинского национального легиона"* Картлос Руситашвили, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, заочно осужден на 14 лет, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора гражданину Грузии Картлосу Руситашвили. Он признан виновным в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте (часть 3 статьи 359 УК РФ)... Суд приговорил (заочно) Руситашвили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет", - говорится в сообщении. Установлено, что Руситашвили в 2022 году прибыл на Украину и вступил в качестве наёмника в "Грузинский национальный легион"* под командованием Ушанги Мамулашвили. Он прошел обучение, был обеспечен оружием и боеприпасами, а также специальным снаряжением. Исполняя приказы командиров формирования, за вознаграждение Руситашвили до сентября 2024 года участвовал в боях на стороне Киева против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ. Объявлен в международный розыск. Ранее заочно были осуждены командир "Грузинского легиона"* Мамулашвили и ряд его участников, в числе которых и брат осужденного Гиорги Руситашвили, также получивший 14 лет.*Организация признана террористической и запрещена в РФ.

https://ria.ru/20241210/naemnik-1988349933.html

https://ria.ru/20240625/naemniki-1955257209.html

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в мире, справки, россия, украина, грузия, следственный комитет россии (ск рф)