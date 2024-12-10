В России заочно осудили наемника из "Грузинского национального легиона"*
СК: наемник из "Грузинского национального легиона" заочно осужден на 14 лет
© Фото : Следком/TelegramГрузинский наемник Картлос Руситашвили, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины
Грузинский наемник Картлос Руситашвили, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Наемник из "Грузинского национального легиона"* Картлос Руситашвили, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, заочно осужден на 14 лет, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора гражданину Грузии Картлосу Руситашвили. Он признан виновным в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте (часть 3 статьи 359 УК РФ)... Суд приговорил (заочно) Руситашвили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет", - говорится в сообщении.
Установлено, что Руситашвили в 2022 году прибыл на Украину и вступил в качестве наёмника в "Грузинский национальный легион"* под командованием Ушанги Мамулашвили. Он прошел обучение, был обеспечен оружием и боеприпасами, а также специальным снаряжением. Исполняя приказы командиров формирования, за вознаграждение Руситашвили до сентября 2024 года участвовал в боях на стороне Киева против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ. Объявлен в международный розыск.
Ранее заочно были осуждены командир "Грузинского легиона"* Мамулашвили и ряд его участников, в числе которых и брат осужденного Гиорги Руситашвили, также получивший 14 лет.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ.