Рейтинг@Mail.ru
Наемнику ВСУ О'Брайену назначили 14 лет лишения свободы - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 10.12.2024 (обновлено: 12:15 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/naemnik-1988349933.html
Наемнику ВСУ О'Брайену назначили 14 лет лишения свободы
Наемнику ВСУ О'Брайену назначили 14 лет лишения свободы - РИА Новости, 10.12.2024
Наемнику ВСУ О'Брайену назначили 14 лет лишения свободы
Курский областной суд признал виновным наемника ВСУ из Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена, который заочно обвинялся по статье об участии в вооруженном конфликте, РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:49
2024-12-10T12:15
вооруженные силы украины
россия
новая зеландия
курская область
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973558213_0:595:1206:1273_1920x0_80_0_0_ee04ab00fb05cc7c411b58b88a49e6a5.jpg
КУРСК, 10 дек - РИА Новости. Курский областной суд признал виновным наемника ВСУ из Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена, который заочно обвинялся по статье об участии в вооруженном конфликте, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области."Курский областной суд признал Джордана ОʼБрайена виновным в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 359 УК РФ, и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.В начале ноября главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Новой Зеландии О'Брайена. Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По версии следствия, О'Брайен в апреле 2022 года прибыл на Украину, где за ежемесячное денежное вознаграждение стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения. В августе иностранец в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил активно участвовать в вооруженном конфликте на стороне противника.В ГВСУ СК РФ рассказали РИА Новости, что, по данным следствия, О'Брайан был инструктором подразделений ВФУ. В рамках расследования дела он был заочно арестован.
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988302397.html
россия
новая зеландия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973558213_0:482:1206:1386_1920x0_80_0_0_0a576d42f7eb1ad4d1cee519759b9828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, новая зеландия, курская область, генеральная прокуратура рф
Вооруженные силы Украины, Россия, Новая Зеландия, Курская область, Генеральная прокуратура РФ
Наемнику ВСУ О'Брайену назначили 14 лет лишения свободы

Суд назначил Наемнику ВСУ О'Брайену 14 лет лишения свободы

© Фото : соцсети боевикаВоюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан
Воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : соцсети боевика
Воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 10 дек - РИА Новости. Курский областной суд признал виновным наемника ВСУ из Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена, который заочно обвинялся по статье об участии в вооруженном конфликте, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
"Курский областной суд признал Джордана ОʼБрайена виновным в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 359 УК РФ, и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В начале ноября главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Новой Зеландии О'Брайена. Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По версии следствия, О'Брайен в апреле 2022 года прибыл на Украину, где за ежемесячное денежное вознаграждение стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения. В августе иностранец в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил активно участвовать в вооруженном конфликте на стороне противника.
В ГВСУ СК РФ рассказали РИА Новости, что, по данным следствия, О'Брайан был инструктором подразделений ВФУ. В рамках расследования дела он был заочно арестован.
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Российские спецназовцы рассказали о канадских наемниках ВСУ
Вчера, 05:23
 
Вооруженные силы УкраиныРоссияНовая ЗеландияКурская областьГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала