Наемнику ВСУ О'Брайену назначили 14 лет лишения свободы
Суд назначил Наемнику ВСУ О'Брайену 14 лет лишения свободы
© Фото : соцсети боевикаВоюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан
© Фото : соцсети боевика
Воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан. Архивное фото
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КУРСК, 10 дек - РИА Новости. Курский областной суд признал виновным наемника ВСУ из Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена, который заочно обвинялся по статье об участии в вооруженном конфликте, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
"Курский областной суд признал Джордана ОʼБрайена виновным в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 359 УК РФ, и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В начале ноября главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Новой Зеландии О'Брайена. Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По версии следствия, О'Брайен в апреле 2022 года прибыл на Украину, где за ежемесячное денежное вознаграждение стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения. В августе иностранец в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил активно участвовать в вооруженном конфликте на стороне противника.
В ГВСУ СК РФ рассказали РИА Новости, что, по данным следствия, О'Брайан был инструктором подразделений ВФУ. В рамках расследования дела он был заочно арестован.