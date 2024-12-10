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Крыши домов продолжают очищать от снега и наледи в Москве - РИА Новости, 10.12.2024
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Крыши домов продолжают очищать от снега и наледи в Москве
Крыши домов продолжают очищать от снега и наледи в Москве - РИА Новости, 10.12.2024
Крыши домов продолжают очищать от снега и наледи в Москве
Крыши домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков продолжают очищать от снега и наледи в Москве, сообщил комплекс... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:38
2024-12-10T12:38
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Крыши домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков продолжают очищать от снега и наледи в Москве, сообщил комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. "В течение светового дня очищаем от снега и наледи скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работах задействовано необходимое число бригад кровельщиков и автоподъемники. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и ни в коем случае не заходить за ограждения", - подчеркивается в сообщении. Добавляется, что коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и продолжают очистку от снега дорог, пешеходных зон, общественных пространств и дворов.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Крыши домов продолжают очищать от снега и наледи в Москве

Горхозяйство Москвы: очищение крыш столицы от снега и наледи продолжается

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уборка снега в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Крыши домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков продолжают очищать от снега и наледи в Москве, сообщил комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.
"В течение светового дня очищаем от снега и наледи скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в работах задействовано необходимое число бригад кровельщиков и автоподъемники.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и ни в коем случае не заходить за ограждения", - подчеркивается в сообщении.
Добавляется, что коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и продолжают очистку от снега дорог, пешеходных зон, общественных пространств и дворов.
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