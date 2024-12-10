https://ria.ru/20241210/moskva-1988362066.html

Крыши домов продолжают очищать от снега и наледи в Москве

Крыши домов продолжают очищать от снега и наледи в Москве - РИА Новости, 10.12.2024

Крыши домов продолжают очищать от снега и наледи в Москве

Крыши домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков продолжают очищать от снега и наледи в Москве, сообщил комплекс... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:38

2024-12-10T12:38

2024-12-10T12:38

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Крыши домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков продолжают очищать от снега и наледи в Москве, сообщил комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. "В течение светового дня очищаем от снега и наледи скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работах задействовано необходимое число бригад кровельщиков и автоподъемники. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и ни в коем случае не заходить за ограждения", - подчеркивается в сообщении. Добавляется, что коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и продолжают очистку от снега дорог, пешеходных зон, общественных пространств и дворов.

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городское хозяйство москвы, москва