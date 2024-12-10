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На Коптевском рынке в Москве вспыхнул торговый павильон - РИА Новости, 10.12.2024
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07:57 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/moskva-1988309210.html
На Коптевском рынке в Москве вспыхнул торговый павильон
На Коптевском рынке в Москве вспыхнул торговый павильон - РИА Новости, 10.12.2024
На Коптевском рынке в Москве вспыхнул торговый павильон
Спасатели тушат пожар на Коптевском рынке в Москве, на 40 квадратных метрах горит торговый павильон, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T07:57
2024-12-10T07:57
происшествия
коммерческая недвижимость
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на Коптевском рынке в Москве, на 40 квадратных метрах горит торговый павильон, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар на рынке. На 40 "квадратах" горит торговый павильон на Коптевском рынке. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Коптевском рынке в Москве вспыхнул торговый павильон

На Коптевском рынке в Москве загорелся торговый павильон

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на Коптевском рынке в Москве, на 40 квадратных метрах горит торговый павильон, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
"В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар на рынке. На 40 "квадратах" горит торговый павильон на Коптевском рынке. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Тушение пожара в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В Москве потушили крупный пожар в административном здании на западе города
11 ноября, 07:50
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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