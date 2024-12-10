https://ria.ru/20241210/moskva-1988309210.html
На Коптевском рынке в Москве вспыхнул торговый павильон
На Коптевском рынке в Москве вспыхнул торговый павильон - РИА Новости, 10.12.2024
На Коптевском рынке в Москве вспыхнул торговый павильон
Спасатели тушат пожар на Коптевском рынке в Москве, на 40 квадратных метрах горит торговый павильон, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T07:57
2024-12-10T07:57
2024-12-10T07:57
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на Коптевском рынке в Москве, на 40 квадратных метрах горит торговый павильон, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар на рынке. На 40 "квадратах" горит торговый павильон на Коптевском рынке. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241111/mchs-1982998973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Коптевском рынке в Москве вспыхнул торговый павильон
На Коптевском рынке в Москве загорелся торговый павильон