https://ria.ru/20241210/moskva-1988309210.html

На Коптевском рынке в Москве вспыхнул торговый павильон

На Коптевском рынке в Москве вспыхнул торговый павильон - РИА Новости, 10.12.2024

На Коптевском рынке в Москве вспыхнул торговый павильон

Спасатели тушат пожар на Коптевском рынке в Москве, на 40 квадратных метрах горит торговый павильон, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T07:57

2024-12-10T07:57

2024-12-10T07:57

происшествия

коммерческая недвижимость

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на Коптевском рынке в Москве, на 40 квадратных метрах горит торговый павильон, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар на рынке. На 40 "квадратах" горит торговый павильон на Коптевском рынке. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241111/mchs-1982998973.html

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Дарья Буймова

происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)