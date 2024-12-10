https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988318581.html

Москалькова объяснила цель публикации списка украинских пленных

Москалькова объяснила цель публикации списка украинских пленных - РИА Новости, 10.12.2024

Москалькова объяснила цель публикации списка украинских пленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что опубликовала список из 630 украинских пленных, находящихся в... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:23

2024-12-10T09:23

2024-12-10T10:07

специальная военная операция на украине

россия

татьяна москалькова

общество

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что опубликовала список из 630 украинских пленных, находящихся в России, чтобы их близкие знали, что они живы и находятся в безопасном месте. Москалькова 2 декабря опубликовала в своем Telegram-канале список из 630 украинских военнослужащих, которые более года находятся в РФ, с надеждой на включение их в ближайший обменный процесс. "Я посчитала (необходимым - ред.) свой шаг - опубликовать эти списки для того, чтобы матери и жены знали, что эти люди живы, что они находятся в безопасном месте, и согласно международным нормам и правилам, они могут вернуться домой в результате обмена", - сказала уполномоченный. Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>

https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988299056.html

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Москалькова о цели публикации списка из 630 украинских пленных, находящихся в России Москалькова рассказала РИА Новости, что опубликовала список из 630 украинских пленных, находящихся в России, чтобы их близкие знали, что они живы и находятся в безопасном месте. 2024-12-10T09:23 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, татьяна москалькова, общество