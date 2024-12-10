https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988318581.html
Москалькова объяснила цель публикации списка украинских пленных
Москалькова объяснила цель публикации списка украинских пленных - РИА Новости, 10.12.2024
Москалькова объяснила цель публикации списка украинских пленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что опубликовала список из 630 украинских пленных, находящихся в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:23
2024-12-10T09:23
2024-12-10T10:07
специальная военная операция на украине
россия
татьяна москалькова
общество
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что опубликовала список из 630 украинских пленных, находящихся в России, чтобы их близкие знали, что они живы и находятся в безопасном месте. Москалькова 2 декабря опубликовала в своем Telegram-канале список из 630 украинских военнослужащих, которые более года находятся в РФ, с надеждой на включение их в ближайший обменный процесс. "Я посчитала (необходимым - ред.) свой шаг - опубликовать эти списки для того, чтобы матери и жены знали, что эти люди живы, что они находятся в безопасном месте, и согласно международным нормам и правилам, они могут вернуться домой в результате обмена", - сказала уполномоченный. Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988299056.html
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Москалькова о цели публикации списка из 630 украинских пленных, находящихся в России
Москалькова рассказала РИА Новости, что опубликовала список из 630 украинских пленных, находящихся в России, чтобы их близкие знали, что они живы и находятся в безопасном месте.
2024-12-10T09:23
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РИА Новости
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россия, татьяна москалькова, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Татьяна Москалькова, Общество
Москалькова объяснила цель публикации списка украинских пленных
Москалькова: родные из публикации списка украинских пленных узнают, что они живы