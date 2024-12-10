Рейтинг@Mail.ru
Москалькова объяснила цель публикации списка украинских пленных - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 10.12.2024 (обновлено: 10:07 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988318581.html
Москалькова объяснила цель публикации списка украинских пленных
Москалькова объяснила цель публикации списка украинских пленных - РИА Новости, 10.12.2024
Москалькова объяснила цель публикации списка украинских пленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что опубликовала список из 630 украинских пленных, находящихся в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:23
2024-12-10T10:07
специальная военная операция на украине
россия
татьяна москалькова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988319351_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_916d5585019b6401f3d8a2856edfbe2c.jpg
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что опубликовала список из 630 украинских пленных, находящихся в России, чтобы их близкие знали, что они живы и находятся в безопасном месте. Москалькова 2 декабря опубликовала в своем Telegram-канале список из 630 украинских военнослужащих, которые более года находятся в РФ, с надеждой на включение их в ближайший обменный процесс. "Я посчитала (необходимым - ред.) свой шаг - опубликовать эти списки для того, чтобы матери и жены знали, что эти люди живы, что они находятся в безопасном месте, и согласно международным нормам и правилам, они могут вернуться домой в результате обмена", - сказала уполномоченный. Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой &gt;&gt;
https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988299056.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Москалькова о цели публикации списка из 630 украинских пленных, находящихся в России
Москалькова рассказала РИА Новости, что опубликовала список из 630 украинских пленных, находящихся в России, чтобы их близкие знали, что они живы и находятся в безопасном месте.
2024-12-10T09:23
true
PT1M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988319351_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_20751b1cbd6d274df78f638c494ca053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, татьяна москалькова, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Татьяна Москалькова, Общество
Москалькова объяснила цель публикации списка украинских пленных

Москалькова: родные из публикации списка украинских пленных узнают, что они живы

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что опубликовала список из 630 украинских пленных, находящихся в России, чтобы их близкие знали, что они живы и находятся в безопасном месте.
Москалькова 2 декабря опубликовала в своем Telegram-канале список из 630 украинских военнослужащих, которые более года находятся в РФ, с надеждой на включение их в ближайший обменный процесс.
"Я посчитала (необходимым - ред.) свой шаг - опубликовать эти списки для того, чтобы матери и жены знали, что эти люди живы, что они находятся в безопасном месте, и согласно международным нормам и правилам, они могут вернуться домой в результате обмена", - сказала уполномоченный.
Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
Москалькова: сейчас нет более важной цели, чем задачи, поставленные президентом в рамках СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Москалькова заявила о важности выполнения задач спецоперации
Вчера, 03:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТатьяна МоскальковаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала