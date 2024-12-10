Рейтинг@Mail.ru
Москалькова призвала контролировать условия в соцучреждениях - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 10.12.2024 (обновлено: 10:07 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988315387.html
Москалькова призвала контролировать условия в соцучреждениях
Москалькова призвала контролировать условия в соцучреждениях - РИА Новости, 10.12.2024
Москалькова призвала контролировать условия в соцучреждениях
Очень важно осуществлять общественный контроль над социальными учреждениями, в которых находятся пожилые, нуждающиеся люди и инвалиды, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T08:51
2024-12-10T10:07
общество
россия
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988036959_0:0:3279:1844_1920x0_80_0_0_13e4ed9a706f8805876c7dfeae81cd06.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Очень важно осуществлять общественный контроль над социальными учреждениями, в которых находятся пожилые, нуждающиеся люди и инвалиды, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Очень важно, чтобы эти места для людей, нуждающихся в помощи, а это одинокие люди, инвалиды, пожилые, чтобы для них были соответствующие условия. И очень важно, чтобы здесь был общественный контроль", - сказала Москалькова. Она отметила, что в этом году региональные уполномоченные по правам человека и детские омбудсмены стали субъектом защиты прав человека в учреждениях для людей, страдающих психическими заболеваниями. "Они же о себе не могут позаботиться, не могут пожаловаться. И важно, что теперь закон говорит: вы не просто имеете право, вы должны это делать, вы должны контролировать там условия пребывания, условия содержания этих людей", - подчеркнула омбудсмен. Кроме того, Москалькова отметила особое милосердие и человечность тех людей, которые работают в сфере социального обслуживания.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой &gt;&gt;
https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988307598.html
https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988308306.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988036959_550:0:3279:2047_1920x0_80_0_0_4234910f851855508dc57aa0053daa49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова призвала контролировать условия в соцучреждениях

Москалькова призвала осуществлять общественный контроль над соцучреждениями

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Очень важно осуществлять общественный контроль над социальными учреждениями, в которых находятся пожилые, нуждающиеся люди и инвалиды, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Очень важно, чтобы эти места для людей, нуждающихся в помощи, а это одинокие люди, инвалиды, пожилые, чтобы для них были соответствующие условия. И очень важно, чтобы здесь был общественный контроль", - сказала Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Москалькова рассказала о проблемах россиян за рубежом
Вчера, 07:26
Она отметила, что в этом году региональные уполномоченные по правам человека и детские омбудсмены стали субъектом защиты прав человека в учреждениях для людей, страдающих психическими заболеваниями.
"Они же о себе не могут позаботиться, не могут пожаловаться. И важно, что теперь закон говорит: вы не просто имеете право, вы должны это делать, вы должны контролировать там условия пребывания, условия содержания этих людей", - подчеркнула омбудсмен.
Кроме того, Москалькова отметила особое милосердие и человечность тех людей, которые работают в сфере социального обслуживания.
Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
Москалькова: нужно помочь желающим вернуться в Россию соотечественникам - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Москалькова призвала помочь желающим вернуться соотечественникам
Вчера, 07:48
 
ОбществоРоссияТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала