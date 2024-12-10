https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988315387.html

Москалькова призвала контролировать условия в соцучреждениях

Москалькова призвала контролировать условия в соцучреждениях - РИА Новости, 10.12.2024

Москалькова призвала контролировать условия в соцучреждениях

Очень важно осуществлять общественный контроль над социальными учреждениями, в которых находятся пожилые, нуждающиеся люди и инвалиды, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T08:51

2024-12-10T08:51

2024-12-10T10:07

общество

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Очень важно осуществлять общественный контроль над социальными учреждениями, в которых находятся пожилые, нуждающиеся люди и инвалиды, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Очень важно, чтобы эти места для людей, нуждающихся в помощи, а это одинокие люди, инвалиды, пожилые, чтобы для них были соответствующие условия. И очень важно, чтобы здесь был общественный контроль", - сказала Москалькова. Она отметила, что в этом году региональные уполномоченные по правам человека и детские омбудсмены стали субъектом защиты прав человека в учреждениях для людей, страдающих психическими заболеваниями. "Они же о себе не могут позаботиться, не могут пожаловаться. И важно, что теперь закон говорит: вы не просто имеете право, вы должны это делать, вы должны контролировать там условия пребывания, условия содержания этих людей", - подчеркнула омбудсмен. Кроме того, Москалькова отметила особое милосердие и человечность тех людей, которые работают в сфере социального обслуживания.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>

https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988307598.html

https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988308306.html

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общество, россия, татьяна москалькова