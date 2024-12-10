https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988311372.html

Условия в ИВС должны соответствовать закону, заявила Москалькова

Условия в ИВС должны соответствовать закону, заявила Москалькова - РИА Новости, 10.12.2024

Условия в ИВС должны соответствовать закону, заявила Москалькова

Условия пребывания заключенных в изоляторах временного содержания (ИВС) должны соответствовать закону и соблюдать достоинство граждан, заявила уполномоченный по РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T08:25

2024-12-10T08:25

2024-12-10T10:11

общество

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Условия пребывания заключенных в изоляторах временного содержания (ИВС) должны соответствовать закону и соблюдать достоинство граждан, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Проблема у нас всегда одна, это деньги. Для того, чтобы преобразовать, реорганизовать ИВС, изоляторы временного содержания, и другие места, конечно, нужны вложения. Потому что в соответствии с законом у них должны быть прогулочные дворики, должны быть соответствующие спальные места, оборудованные так, чтобы ему (заключенному) не было дискомфортно, чтобы его достоинство было соблюдено", - отметила Москалькова, говоря о проблемах ИВС. Кроме того, уполномоченный отметила, что не во всех регионах страны созданы достойные условия в центрах временного размещения иностранных граждан, подлежащих выдворению. "Но сегодня министерство внутренних дел запланировало уже и соответствующие имеют проекты на реконструкцию, на капитальные ремонты этих помещений. Надеюсь, что и в этой отрасли у нас будет лучшая ситуация для граждан", - подчеркнула омбудсмен. Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>

https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988307598.html

https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988304892.html

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общество, россия, татьяна москалькова