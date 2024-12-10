https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988307598.html

Москалькова рассказала о проблемах россиян за рубежом

Москалькова рассказала о проблемах россиян за рубежом - РИА Новости, 10.12.2024

Москалькова рассказала о проблемах россиян за рубежом

Россияне, проживающие за рубежом или имеющие там недвижимость, часто сталкиваются с нарушением имущественных прав, также у них возникают проблемы в области... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T07:26

2024-12-10T07:26

2024-12-10T10:10

общество

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россияне, проживающие за рубежом или имеющие там недвижимость, часто сталкиваются с нарушением имущественных прав, также у них возникают проблемы в области здравоохранения, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Самая главная, наверное, проблема (релокантов - ред.) связана с нарушением имущественных прав. В соответствии со Статьей 17 Всеобщей декларации прав человека, никто не может быть лишен своей собственности, иначе как по решению суда", - сказала омбудсмен. По словам Москальковой, на счета россиян за рубежом накладывают аресты, у них есть трудности с переводом средств. "Понуждают к продаже имущества за копейки, ставят в неравное положение в случае судебных тяжб по этому поводу. Больше всего связано (с проблемой - ред.) с имущественными правами, но сложности возникают и в области здравоохранения", - добавила уполномоченный.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>

https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988302586.html

https://ria.ru/20241209/moskalkova-1988102034.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, татьяна москалькова