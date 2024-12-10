https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988304892.html

Москалькова призвала сократить срок возбуждения уголовных дел

Москалькова призвала сократить срок возбуждения уголовных дел - РИА Новости, 10.12.2024

Москалькова призвала сократить срок возбуждения уголовных дел

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что необходимо сократить срок решения о возбуждении уголовного дела... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T06:30

2024-12-10T06:30

2024-12-10T10:10

общество

татьяна москалькова

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что необходимо сократить срок решения о возбуждении уголовного дела по тяжким преступлениям, чтобы не потерять время и не утратить доказательства. Москалькова рассказала, что, согласно российскому законодательству, с момента поступления заявления о совершенном преступлении у следствия есть 30 суток на принятие решения о возбуждении уголовного дела. "Лично я, во-первых, как ученый-процессуалист и уполномоченный по правам человека, который видит, что у жертвы преступления есть такая проблема, нет доступа к правосудию, за то, чтобы начинать процесс, особенно по тяжким преступлениям, если найден труп или человек пришел с тяжкими телесными повреждениями, сразу", - заявила омбудсмен. Кроме того, по её словам, одна из наиболее сложных проблем, связанных с судопроизводством, это соблюдение прав россиян при применении меры пресечения в виде заключения под стражу. "Арест – это самая суровая мера пресечения. Это не только лишение образа жизни, стресс для человека, но есть риски, что он даст не те показания, которые отражают действительное положение дел, а те, что ему предложат дать", - сказала она. Москалькова выразила надежду на то, что в Государственной Думе будет принят закон об ограничении применения заключения под стражу к тем людям, которые совершили нетяжкие преступления.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>

https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988302586.html

https://ria.ru/20241209/moskalkova-1988075102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, татьяна москалькова