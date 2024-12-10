https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988303901.html

Москалькова оценила право омбудсмена ходатайствовать перед судом

Москалькова оценила право омбудсмена ходатайствовать перед судом - РИА Новости, 10.12.2024

Москалькова оценила право омбудсмена ходатайствовать перед судом

Омбудсмен в России, в отличие от правозащитников других стран, может ходатайствовать перед Верховным и другим вышестоящим судом о пересмотре вступивших в... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T05:46

2024-12-10T05:46

2024-12-10T10:10

общество

россия

татьяна москалькова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037075_0:178:2716:1705_1920x0_80_0_0_47ea5ec826a0eb15db477253cec00f3e.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Омбудсмен в России, в отличие от правозащитников других стран, может ходатайствовать перед Верховным и другим вышестоящим судом о пересмотре вступивших в законную силу решений, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Федеральный омбудсмен в интервью рассказала, что в России правозащитная система выстроена таким образом, что недовольный решением органа власти человек имеет право обращаться не только в суд и прокуратуру, но и к уполномоченному по правам человека, который может внести предложение пересмотреть все принятые ранее решения. "Кстати, такого права нет у омбудсменов других государств, например, ходатайствовать перед Верховным судом или другим вышестоящим судом о пересмотре вступивших в законную силу решений суда или ознакомиться с любым гражданским, уголовным, административным делом, которое есть у омбудсмена в России", - подчеркнула Москалькова.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>

https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988302586.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, татьяна москалькова