https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988303901.html
Москалькова оценила право омбудсмена ходатайствовать перед судом
Москалькова оценила право омбудсмена ходатайствовать перед судом - РИА Новости, 10.12.2024
Москалькова оценила право омбудсмена ходатайствовать перед судом
Омбудсмен в России, в отличие от правозащитников других стран, может ходатайствовать перед Верховным и другим вышестоящим судом о пересмотре вступивших в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T05:46
2024-12-10T05:46
2024-12-10T10:10
общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Омбудсмен в России, в отличие от правозащитников других стран, может ходатайствовать перед Верховным и другим вышестоящим судом о пересмотре вступивших в законную силу решений, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Федеральный омбудсмен в интервью рассказала, что в России правозащитная система выстроена таким образом, что недовольный решением органа власти человек имеет право обращаться не только в суд и прокуратуру, но и к уполномоченному по правам человека, который может внести предложение пересмотреть все принятые ранее решения. "Кстати, такого права нет у омбудсменов других государств, например, ходатайствовать перед Верховным судом или другим вышестоящим судом о пересмотре вступивших в законную силу решений суда или ознакомиться с любым гражданским, уголовным, административным делом, которое есть у омбудсмена в России", - подчеркнула Москалькова.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988302586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова оценила право омбудсмена ходатайствовать перед судом
Москалькова: омбудсмен в России может ходатайствовать перед Верховным судом