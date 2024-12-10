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Москалькова оценила право омбудсмена ходатайствовать перед судом - РИА Новости, 10.12.2024
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05:46 10.12.2024 (обновлено: 10:10 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988303901.html
Москалькова оценила право омбудсмена ходатайствовать перед судом
Москалькова оценила право омбудсмена ходатайствовать перед судом - РИА Новости, 10.12.2024
Москалькова оценила право омбудсмена ходатайствовать перед судом
Омбудсмен в России, в отличие от правозащитников других стран, может ходатайствовать перед Верховным и другим вышестоящим судом о пересмотре вступивших в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T05:46
2024-12-10T10:10
общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Омбудсмен в России, в отличие от правозащитников других стран, может ходатайствовать перед Верховным и другим вышестоящим судом о пересмотре вступивших в законную силу решений, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Федеральный омбудсмен в интервью рассказала, что в России правозащитная система выстроена таким образом, что недовольный решением органа власти человек имеет право обращаться не только в суд и прокуратуру, но и к уполномоченному по правам человека, который может внести предложение пересмотреть все принятые ранее решения. "Кстати, такого права нет у омбудсменов других государств, например, ходатайствовать перед Верховным судом или другим вышестоящим судом о пересмотре вступивших в законную силу решений суда или ознакомиться с любым гражданским, уголовным, административным делом, которое есть у омбудсмена в России", - подчеркнула Москалькова.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой &gt;&gt;
https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988302586.html
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общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова оценила право омбудсмена ходатайствовать перед судом

Москалькова: омбудсмен в России может ходатайствовать перед Верховным судом

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Омбудсмен в России, в отличие от правозащитников других стран, может ходатайствовать перед Верховным и другим вышестоящим судом о пересмотре вступивших в законную силу решений, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Федеральный омбудсмен в интервью рассказала, что в России правозащитная система выстроена таким образом, что недовольный решением органа власти человек имеет право обращаться не только в суд и прокуратуру, но и к уполномоченному по правам человека, который может внести предложение пересмотреть все принятые ранее решения.
"Кстати, такого права нет у омбудсменов других государств, например, ходатайствовать перед Верховным судом или другим вышестоящим судом о пересмотре вступивших в законную силу решений суда или ознакомиться с любым гражданским, уголовным, административным делом, которое есть у омбудсмена в России", - подчеркнула Москалькова.
Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
Москалькова: правозащитная система в России отстроена лучше, чем на Западе - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Москалькова оценила систему защиты прав человека в России
Вчера, 05:25
 
ОбществоРоссияТатьяна Москалькова
 
 
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