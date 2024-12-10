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Москалькова оценила систему защиты прав человека в России - РИА Новости, 10.12.2024
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05:25 10.12.2024 (обновлено: 10:10 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988302586.html
Москалькова оценила систему защиты прав человека в России
Москалькова оценила систему защиты прав человека в России - РИА Новости, 10.12.2024
Москалькова оценила систему защиты прав человека в России
Система защиты прав человека в России отстроена лучше, чем на Западе, правозащитная система в РФ развивается, заявила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T05:25
2024-12-10T10:10
общество
россия
европа
татьяна москалькова
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Система защиты прав человека в России отстроена лучше, чем на Западе, правозащитная система в РФ развивается, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Я, конечно, придерживаюсь мнения, что здесь лучше, чем там", - заявила Москалькова, отвечая на вопрос о том, где лучше отстроена правозащитная система - в России или на Западе. По словам омбудсмена, протесты, которые полыхают в Европе, свидетельствуют о том, что в их системе защиты прав достаточно проблем. "Наша задача ведь не показать, что у них плохо, а у нас хорошо, а сделать так, чтобы у нас было еще лучше. Мы отстроили свое понимание прав человека, свою систему защиты прав человека, и она развивается", - добавила она. Москалькова подчеркнула, насколько важно, чтобы для каждого гражданина была обеспечена безопасность, чтобы никто не мог покуситься на его жизнь и здоровье, чтобы его достоинство не было унижено. "И в этом направлении движение все время есть. Я это могу сказать совершенно определенно на основе четкого анализа, мониторинга тех обращений, которые ко мне поступают", - заключила омбудсмен.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой &gt;&gt;
https://ria.ru/20241209/moskalkova-1988102034.html
https://ria.ru/20240626/prava-1955610212.html
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353
60
353
60
Москалькова: правозащитная система в России отстроена лучше, чем на Западе
Система защиты прав человека в России отстроена лучше, чем на Западе, и она развивается, заявила в интервью РИА Новости Москалькова
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общество, россия, европа, татьяна москалькова
Общество, Россия, Европа, Татьяна Москалькова
Москалькова оценила систему защиты прав человека в России

Москалькова: правозащитная система в России отстроена лучше, чем на Западе

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Система защиты прав человека в России отстроена лучше, чем на Западе, правозащитная система в РФ развивается, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Я, конечно, придерживаюсь мнения, что здесь лучше, чем там", - заявила Москалькова, отвечая на вопрос о том, где лучше отстроена правозащитная система - в России или на Западе.
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По словам омбудсмена, протесты, которые полыхают в Европе, свидетельствуют о том, что в их системе защиты прав достаточно проблем.
«
"Наша задача ведь не показать, что у них плохо, а у нас хорошо, а сделать так, чтобы у нас было еще лучше. Мы отстроили свое понимание прав человека, свою систему защиты прав человека, и она развивается", - добавила она.
Москалькова подчеркнула, насколько важно, чтобы для каждого гражданина была обеспечена безопасность, чтобы никто не мог покуситься на его жизнь и здоровье, чтобы его достоинство не было унижено.
"И в этом направлении движение все время есть. Я это могу сказать совершенно определенно на основе четкого анализа, мониторинга тех обращений, которые ко мне поступают", - заключила омбудсмен.
Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
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