https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988302586.html

Москалькова оценила систему защиты прав человека в России

Москалькова оценила систему защиты прав человека в России - РИА Новости, 10.12.2024

Москалькова оценила систему защиты прав человека в России

Система защиты прав человека в России отстроена лучше, чем на Западе, правозащитная система в РФ развивается, заявила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T05:25

2024-12-10T05:25

2024-12-10T10:10

общество

россия

европа

татьяна москалькова

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Система защиты прав человека в России отстроена лучше, чем на Западе, правозащитная система в РФ развивается, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Я, конечно, придерживаюсь мнения, что здесь лучше, чем там", - заявила Москалькова, отвечая на вопрос о том, где лучше отстроена правозащитная система - в России или на Западе. По словам омбудсмена, протесты, которые полыхают в Европе, свидетельствуют о том, что в их системе защиты прав достаточно проблем. "Наша задача ведь не показать, что у них плохо, а у нас хорошо, а сделать так, чтобы у нас было еще лучше. Мы отстроили свое понимание прав человека, свою систему защиты прав человека, и она развивается", - добавила она. Москалькова подчеркнула, насколько важно, чтобы для каждого гражданина была обеспечена безопасность, чтобы никто не мог покуситься на его жизнь и здоровье, чтобы его достоинство не было унижено. "И в этом направлении движение все время есть. Я это могу сказать совершенно определенно на основе четкого анализа, мониторинга тех обращений, которые ко мне поступают", - заключила омбудсмен.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>

https://ria.ru/20241209/moskalkova-1988102034.html

https://ria.ru/20240626/prava-1955610212.html

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Москалькова: правозащитная система в России отстроена лучше, чем на Западе Система защиты прав человека в России отстроена лучше, чем на Западе, и она развивается, заявила в интервью РИА Новости Москалькова 2024-12-10T05:25 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, европа, татьяна москалькова