https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988299056.html
Москалькова заявила о важности выполнения задач спецоперации
Москалькова заявила о важности выполнения задач спецоперации - РИА Новости, 10.12.2024
Москалькова заявила о важности выполнения задач спецоперации
Сейчас нет более важной цели для органов государственной власти России, чем выполнить задачи президента РФ Владимира Путина, поставленные им в рамках... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T03:56
2024-12-10T03:56
2024-12-10T10:09
россия
татьяна москалькова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Сейчас нет более важной цели для органов государственной власти России, чем выполнить задачи президента РФ Владимира Путина, поставленные им в рамках специальной военной операции, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Сегодня нет более важной задачи для всего государства, каждого органа государственной власти, чем выполнить те задачи, которые поставлены президентом в рамках специальной военной операции. Сегодня то время, когда личный интерес и общественный запрос, может быть, как никогда находятся не в конфликте, а во взаимном понимании", - отметила Москалькова, говоря о приоритетах работы ее аппарата. По словам омбудсмена, очень важно, чтобы та система гарантий прав участников СВО, которая есть в стране, соблюдалась "до буквы, до запятой, до духа, который в него вкладывал законодатель".Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
https://ria.ru/20241209/moskalkova-1988082416.html
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Москалькова: сейчас нет более важной цели, чем задачи, поставленные президентом в рамках СВО
Сейчас нет более важной цели для органов государственной власти России, чем выполнение задач, поставленных президентом в рамках специальной военной операции, заявила в интервью РИА Новости Москалькова.
2024-12-10T03:56
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PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, татьяна москалькова, владимир путин, общество
Россия, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Общество
Москалькова заявила о важности выполнения задач спецоперации
Москалькова: нет более важной задачи, чем выполнить задачи спецоперации