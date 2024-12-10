https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988299056.html

Москалькова заявила о важности выполнения задач спецоперации

Москалькова заявила о важности выполнения задач спецоперации - РИА Новости, 10.12.2024

Москалькова заявила о важности выполнения задач спецоперации

Сейчас нет более важной цели для органов государственной власти России, чем выполнить задачи президента РФ Владимира Путина, поставленные им в рамках... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T03:56

2024-12-10T03:56

2024-12-10T10:09

россия

татьяна москалькова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Сейчас нет более важной цели для органов государственной власти России, чем выполнить задачи президента РФ Владимира Путина, поставленные им в рамках специальной военной операции, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Сегодня нет более важной задачи для всего государства, каждого органа государственной власти, чем выполнить те задачи, которые поставлены президентом в рамках специальной военной операции. Сегодня то время, когда личный интерес и общественный запрос, может быть, как никогда находятся не в конфликте, а во взаимном понимании", - отметила Москалькова, говоря о приоритетах работы ее аппарата. По словам омбудсмена, очень важно, чтобы та система гарантий прав участников СВО, которая есть в стране, соблюдалась "до буквы, до запятой, до духа, который в него вкладывал законодатель".Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>

https://ria.ru/20241209/moskalkova-1988082416.html

россия

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Дарья Буймова

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Москалькова: сейчас нет более важной цели, чем задачи, поставленные президентом в рамках СВО Сейчас нет более важной цели для органов государственной власти России, чем выполнение задач, поставленных президентом в рамках специальной военной операции, заявила в интервью РИА Новости Москалькова. 2024-12-10T03:56 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, татьяна москалькова, владимир путин, общество